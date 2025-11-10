Melhorias na RO-383, que liga o município de Cacoal a Espigão, é realizada pelo governo de RO

Publicada em 10/11/2025 às 08h51
O governo de Rondônia está executando serviços de reconformação de plataforma (patrolamento), em um trecho de 36 quilômetros na RO-383, que liga o município de Cacoal a Espigão d’Oeste. A ação está sendo realizada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) e tem como objetivo melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança aos usuários da rodovia.
Com o trabalho das equipes e o uso de maquinário adequado, o serviço contribui para uma estrada mais firme e regular, facilitando o deslocamento de moradores, produtores rurais e o transporte de mercadorias que circulam diariamente entre as duas cidades.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o trabalho vem transformando a realidade das estradas do estado. “Estamos investindo na manutenção das rodovias para que o produtor rural, o estudante e todos que precisam se deslocar tenham uma estrada segura e com boa trafegabilidade,” ressaltou.
O diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, destacou que o serviço é essencial para a malha viária. “O patrolamento é necessário para manter o fluxo das vias e evitar problemas durante o período chuvoso. Nosso trabalho é garantir que Rondônia continue avançando com estradas em boas condições e com qualidade nos serviços executados”, afirmou.
Segundo o residente da 4ª Residência Regional do DER em Cacoal, Jair de Almeida, os trabalhos estão sendo executados de forma contínua e com atenção especial em pontos essenciais da rodovia. “Queremos proporcionar uma estrada mais segura e confortável para os motoristas que ali trafegam, além de facilitar o transporte da produção agrícola e o deslocamento dos moradores da região”, enfatizou.
