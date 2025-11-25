Mais de 130 vagas ao mercado de trabalho são ofertadas pelo Sine Municipal de Porto Velho

Publicada em 25/11/2025 às 16h25
O Sine Municipal de Porto Velho desempenha um papel fundamental na vida de quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho. Nesta semana, por exemplo, mais de 130 novas vagas estão sendo ofertadas em diversas áreas, como vendedores externos, monitores de recepção, auxiliares de armazenamento, consultores de vendas e atendente de farmácia.
Como um serviço público gratuito e acessível disponibilizado pela Prefeitura, o Sine conecta diariamente trabalhadores às empresas que estão contratando, de uma forma organizada, segura e conforme o perfil de cada profissional.
O Sine também auxilia na orientação profissional, na organização de documentos, na preparação para processos seletivos e na busca pelo primeiro emprego ou pela recolocação. Esse suporte fortalece a autonomia dos trabalhadores, reduz a informalidade e contribui para movimentar a economia da capital.
CONFIRA AS VAGAS
Vagas nível superior
02 Coordenadores de Segurança do Trabalho
Total de Vagas Nível Superior: 2
Vagas Ensino Médio
14 Vendedores Externos
12 Monitores de Recreação
09 Auxiliares de Armazenamento
08 Consultores de Vendas
05 Ajudantes de Carga e Descarga de Mercadorias
05 Atendente de Farmácia – Balconista
05 Fiscal de Prevenção e Perda
03 Auxiliares Administrativos
02 Empregadas Domésticas
01 Estoquista
01 Camareira de Hotel
Total de Vagas Ensino Médio: 65
Vagas Ensino Fundamental
20 Garis
10 Carpinteiros de Obras
10 Rasteleitos
04 Sinaleiros
04 Atendente de Balcão - lanchonete e restaurante
02 Cuidadores de Idoso
02 Costureiras em Geral
01 Oficial de Manutenção
01 Auxiliar de Cozinha
01 Entregador
01 Apontador de Obras
Total Vagas Fundamental: 56
Vagas sem instrução de escolaridade
08 Manicure
02 Escovista
02 Auxiliar de Produção
Total de Vagas: 12
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
01 Fiscal de Armazém (Ter Laudo Médico Atualizado) Total de Vagas PCD: 1
Total de Vagas Oferecidas: 136
