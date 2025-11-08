Luizinho Goebel anuncia R$ 218 mil para aquisição de mudas de café em Novo Horizonte do Oeste

Publicada em 08/11/2025 às 08h40
O deputado estadual Luizinho Goebel esteve em Novo Horizonte do Oeste para anunciar um investimento de R$ 218 mil destinado à compra de mudas de café para pequenos produtores rurais do município. A visita contou com a presença do prefeito Ronaldo Delazari e do vereador Reginho, que fez a solicitação do recurso.
Durante o encontro, Goebel destacou que o investimento faz parte de uma ação voltada ao fortalecimento da agricultura familiar, garantindo condições para que produtores ampliem ou iniciem o plantio de café. O prefeito Delazari ressaltou que o município possui tradição na cafeicultura e que o apoio financeiro contribui para incentivar a permanência das famílias no campo.
Segundo o prefeito, muitos produtores não têm condições de adquirir mil ou duas mil mudas por conta própria, e a iniciativa oferece oportunidade para expandir a produção local. Ele também informou que a prefeitura atuará como parceira, fornecendo apoio técnico e estruturando o solo para o desenvolvimento das mudas.
O vereador Reginho agradeceu pela liberação do recurso, afirmando que a medida beneficia diretamente pequenos agricultores e reforça o papel do município na produção agrícola regional.
Goebel destacou que novas ações devem ser anunciadas em breve e que seguirá trabalhando para apoiar iniciativas que impulsionem o desenvolvimento rural em Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!