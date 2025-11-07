Laboratório Municipal de Vilhena suspende atendimentos amanhã para atualização tecnológica

Publicada em 07/11/2025 às 09h40
O Grupo Chavantes informou que amanhã (sexta-feira, 7 de novembro), o Laboratório Municipal estará com os atendimentos suspensos, incluindo a realização de coletas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A paralisação temporária será necessária para a conclusão da atualização do sistema laboratorial, parte do processo de modernização da estrutura e dos equipamentos da unidade.
Segundo a instituição, o laboratório está passando por uma importante fase de transição tecnológica, com a instalação de novos equipamentos mais modernos e eficazes. A expectativa é que, com as melhorias, o serviço ofereça maior agilidade e precisão na realização dos exames, atendendo com mais eficiência a crescente demanda do município e da região.
Além da modernização dos equipamentos, também foi realizada a troca do laboratório de apoio — responsável pelos exames especializados e de maior complexidade. A mudança tem como objetivo garantir mais qualidade, rastreabilidade e confiabilidade nos resultados emitidos.
Durante esta semana, alguns exames poderão apresentar atrasos na liberação dos resultados, especialmente os imunológicos e hormonais, devido às atualizações em andamento e à transição do laboratório de apoio. O Grupo Chavantes informou que em breve divulgará a data prevista para a liberação desses resultados pendentes.
Apesar dos impactos temporários, a equipe reforça que a interrupção é necessária para garantir avanços significativos na qualidade do serviço. A partir de segunda-feira, 10 de novembro, os atendimentos serão retomados normalmente, com processos mais ágeis e resultados ainda mais precisos.
Atualmente, o Laboratório Municipal realiza atendimento médio de 560 pacientes por dia e executa cerca de 75 mil exames por mês, números que evidenciam a relevância do serviço para toda a rede municipal de saúde e reafirma seu compromisso na excelência dos diagnósticos e no atendimento à população, em sintonia com as diretrizes da gestão do Grupo Chavantes e prefeitura de Vilhena, destacando que as melhorias implementadas fazem parte de um esforço contínuo para fortalecer a saúde pública em Vilhena.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!