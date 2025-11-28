Jovem é presa por tráfico de drogas em apartamento no Morar Melhor

Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 28/11/2025 às 09h15
Publicada em 28/11/2025 às 09h15
Policiais militares detiveram Sarah, de 21 anos, no final da noite de quinta-feira (27), em um apartamento do condomínio Morar Melhor, na zona Sul da capital de Rondônia. A ação ocorreu após informações repassadas à equipe de que o imóvel estaria sendo usado como ponto de venda de entorpecentes.
De acordo com os policiais, a jovem foi localizada no interior do apartamento com várias porções de maconha, dinheiro trocado, uma balança de precisão e materiais utilizados para embalar drogas. No momento da abordagem, ela afirmou aos militares que estava embalando as porções para comercialização.
Após a prisão, Sarah foi levada ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!