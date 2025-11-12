Iniciativa do deputado Luizinho Goebel leva curso gratuito de oratória para Cerejeiras

Publicada em 12/11/2025 às 08h40
A cidade de Cerejeiras (RO) receberá, entre os dias 17 e 21 de novembro de 2025, o curso gratuito “Oratória Congênita”, uma capacitação voltada ao desenvolvimento das habilidades de comunicação, expressão e segurança ao falar em público. O evento é promovido pelo deputado estadual Luizinho Goebel, em parceria com a Escola do Legislativo e a Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO).
O curso será realizado na Escola Tancredo Neves, sempre das 18h30 às 22h30, e será ministrado pelo instrutor Márcio Poeta, profissional reconhecido por sua atuação na área de comunicação e formação de oradores.
De acordo com a organização, a iniciativa busca oferecer oportunidades de qualificação à população, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional de estudantes, servidores, empreendedores e moradores que desejam aprimorar a capacidade de comunicação.
A programação promete abordar técnicas de oratória voltadas para:
Confiança ao falar em público
Uso correto da voz e da respiração
Expressão corporal
Construção de discursos com propósito e clareza
Controle emocional e superação do medo de se expor
O evento é aberto à comunidade, e as vagas são limitadas. A realização integra o calendário de cursos itinerantes promovidos pela Escola do Legislativo em todo o estado, com apoio dos parlamentares.
A promoção do curso reforça o objetivo institucional de levar formação gratuita aos municípios de Rondônia, ampliando o aces
