Implantação do Colégio Tiradentes da Polícia Militar atende proposta apresentada pelo deputado Cirone Deiró

Com um buquê de flores nas mãos, Pablo dos Santos Reis e a esposa Daiane se deslocaram até a filha Rebeca, de 12 anos, para fazer a entrega do certificado de comportamento e assiduidade, durante solenidade realizada pelo Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Cacoal (CTPM IX). Os dois estão entre os orgulhosos pais de alunos da instituição. Com apenas cinco anos de existência, a escola já se tornou referência em qualidade de ensino no município, conquistando, esse ano, o 1º lugar no ensino médio e o 2º no fundamental, nas avaliações externas.
A unidade militarizada foi instalada no município em 2020, após proposta apresentada ao governador Coronel Marcos Rocha, pelo deputado estadual Cirone Deiró. Pais e alunos têm aprovado o sistema de ensino. “Agora mesmo eu estava agradecendo a Deus, pela oportunidade que tivemos”, disse Pablo, após o momento de homenagem à filha. Ele e a esposa explicaram que procuraram o colégio, em busca de um bom aprendizado para Rebeca, tanto no que diz respeito à formação escolar quanto à pessoal. “Nossa filha sempre foi uma criança dedicada e responsável e a escola tem agregado valores a isso”, afirmou o pai, acrescentando que “nós estamos sempre ao lado dela, não cobrando, mas acompanhando, fazendo tudo que podemos para que ela tenha um futuro brilhante”. A meta da menina agora, segundo o pai, é conquistar o certificado de melhor nota.
Adriana Jaskiu, que compareceu à escola para entregar o certificado de melhor nota para a filha Ana Clara, de 16 anos, classificou a escola como excelente, principalmente no que diz respeito à segurança do ambiente e ao comportamento dos alunos. Quanto à qualidade de ensino, ela disse que já é muito boa, mas que poderia melhorar mais, se houvesse mais investimentos por parte do Governo do Estado. “Só de vê-los respeitando os professores, as pessoas mais velhas e cantando nossos hinos, já é especial demais”, disse Adriana.
Wilyana Kelvya de Lima, que se deslocou ao colégio para entregar o certificado de melhor comportamento e assiduidade para a filha Vitória Karoliny, de 15 anos, também aprova o sistema de ensino. “No início minha filha teve um pouco de dificuldade para se adaptar, mas hoje ela gosta muito daqui e eu, como mãe, acho uma ótima escola”, disse.
A disciplina faz parte da minha vida
Ana Caroline de Souza Pereira, de 17 anos, estudante do 3º do Ensino Médio, disse que gosta das aulas ministradas pelos professores, do tratamento que recebe dos policiais e dos demais profissionais da escola e que aprova o sistema disciplinar. “Vim para o CTPM, porque entendi que eu precisava de disciplina na minha vida e hoje, enquanto para algumas pessoas as regras são consideradas coisas ruins, para mim são parte do meu dia a dia”, disse.
Ana Clara Jaskiu, de 16 anos, do 2º ano do Ensino Médio, disse que estuda no CTPM desde a instalação da escola e que acompanha os avanços da instituição ano a ano. “É uma escola maravilhosa e eu amo estudar aqui, participar da fanfarra, das aulas de arte”, disse. Segundo Ana Clara, outro fator positivo é a união existente na escola, já que quando surge um problema com um, todos se unem para resolvê-lo. “Me sinto em casa e sou muito feliz aqui”, afirmou.
João Vitor de Matos Gil, de 17 anos, do 3° do Ensino Médio, disse que se sente muito bem na escola, ficando triste apenas quando se lembra de que esse é seu último ano. Quanto ao sistema disciplinar, ele não considera rigoroso. “Para os meninos a maior dificuldade é o cabelo, que precisa ser no corte social, no início eu não gostava, mas me adaptei e não me incomodo mais com isso, faço porque é meu dever, afinal, missão dada é missão cumprida”, afirmou.
Além de participar de várias modalidades esportivas, João Vitor integra a Guarda-Bandeira da escola, função que o estudante diz exercer com muito orgulho, já que para ele, significa respeitar a Pátria e os ideais que norteiam a nação brasileira. “Carrego a bandeira de Rondônia, o que para mim é de muita responsabilidade, porque Rondônia é um grande Estado”, disse.
Segundo João Vitor, receber o certificado de comportamento, dedicação e melhor nota, é a prova de que disciplina, esforço e determinação sempre trazem resultados. “Tenho orgulho de cada passo dessa jornada e de representar com honra os valores que aprendi no CTPM IX”, disse. Afirmando que vai levar o que está vivendo na escola por toda a sua vida, ele acrescentou que “no futuro, quando eu for pai, vou buscar um colégio militar para meus filhos”.
Procura por vagas é cada vez maior
O Colégio Tiradentes é uma unidade da Polícia Militar do Estado de Rondônia, mantida com recursos da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). O funcionamento da escola segue orientação disciplinar fundamentada nos princípios militares de patriotismo, respeito às autoridades e ordem unida, com o objetivo de proporcionar aos alunos, a formação moral e cívica necessária à convivência em sociedade. O CTPM IX conta ainda com projetos sociais que fortalecem o desenvolvimento físico e intelectual dos estudantes, como Judô, Jiu-Jitsu, Krav-Magá, Karatê, Xadrez, Basquete, Vôlei, Futebol e Banda Marcial.
A instituição atende aproximadamente 800 alunos, do 6º ano do fundamental ao 3º do ensino médio, nos períodos da manhã e da tarde. De acordo com a tenente da Polícia Militar, Rosiana Maria da Rosa, diretora geral do CTPM IX, o Corpo de Alunos, composto por policiais militares, exerce papel essencial na orientação, acompanhamento e fortalecimento da disciplina e do civismo, atuando em conjunto com a equipe pedagógica, para promover o crescimento pessoal e acadêmico dos estudantes. O aumento da procura por vagas na escola, é cada vez maior, não apenas nos períodos de início das aulas, mas durante todo o ano letivo. A tenente atribui a grande demanda à seriedade e ao comprometimento com que toda a equipe conduz o processo educativo, pautado em valores sólidos e princípios disciplinares. Segundo ela, o modelo de ensino, fundamentado na disciplina, no respeito e na valorização do mérito, tem demonstrado resultados expressivos na formação dos alunos. “A sociedade compreendeu que sem esses valores, o trabalho educacional perde sua eficácia e propósito, reconhecendo, assim, a importância da educação pautada em princípios militares e éticos”, disse.
Quanto à estrutura física do colégio, a tenente disse que, por ser uma edificação com quase 40 anos de existência, necessita de melhorias e reparos, considerando o tempo de uso e o aumento constante da clientela escolar. “As melhorias estruturais são essenciais para garantir segurança, acessibilidade e conforto, além de proporcionar um ambiente adequado ao ensino e à formação dos alunos, dentro dos padrões de qualidade que o modelo militar exige”, disse. No entanto, segundo a tenente, a Seduc, por meio da Superintendência Regional de Educação de Cacoal, tem dado suporte nessas demandas.
O colégio deverá receber recursos financeiros destinados à adequação da acessibilidade, à execução dos projetos de prevenção e combate a incêndio (PPCIP) e de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). Também estão previstas reformas na quadra poliesportiva, banheiros, auditório, refeitório e salas de aula, “o que proporcionará melhores condições estruturais e maior conforto à comunidade escolar”.
Entre outras necessidades da escola, segundo a tenente, está a ampliação do laboratório de informática, com a aquisição de novos computadores para atender plenamente todos os alunos. “É um investimento importante para proporcionar aos estudantes melhores condições de acesso às ferramentas digitais, fundamentais para o desenvolvimento educacional e profissional”, disse.
De acordo com a tenente, além de se destacar entre as escolas com melhor qualidade de ensino da região, mesmo com apenas cinco anos de funcionamento, o CTPM IX tem conquistado expressivos resultados na área esportiva. Ela citou como exemplo, a atuação dos alunos enxadristas, que têm se destacado em competições nacionais, incluindo o 4º lugar do país, além de conquistarem frequentemente os primeiros lugares em torneios locais e regionais. A diretora destacou também a participação dos alunos do projeto de Karatê, que durante o ano de 2025, disputaram competições estaduais nas cidades de Ji Paraná e Colorado do Oeste, conquistando um total de 20 medalhas.
A Fanfarra do CTPM IX, segundo a tenente, também vem alcançando posição de destaque. “Em pouco mais de dois anos, nossa banda marcial passou do anonimato para se tornar a maior de Cacoal e região, prestando serviço à comunidade local e às cidades vizinhas, em eventos cívico-militares e comemorações diversas, consolidando sua relevância cultural e educacional”, disse.
