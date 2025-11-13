Ieda Chaves recomenda apoio do Estado para ampliar cirurgias eletivas em Espigão do Oeste

Publicada em 13/11/2025 às 12h02
A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou, na última quarta-feira (12), a Indicação Nº.15116/2025, em que recomenda ao Poder Executivo Estadual a adoção de medidas para apoiar a realização de cirurgias eletivas em Espigão do Oeste. A iniciativa reforça o compromisso da parlamentar com a saúde pública e o bem-estar da população do município.
Segundo a justificativa, a ampliação dessas ações permitirá um atendimento mais ágil e eficaz, evitando o deslocamento de pacientes para outros municípios e contribuindo para o restabelecimento da saúde de forma mais rápida. A proposta também estimula o fortalecimento da rede municipal e a descentralização dos serviços de média complexidade.
Ieda Chaves destaca que o Governo do Estado de Rondônia já desenvolve programas voltados à ampliação dos atendimentos cirúrgicos e que a indicação busca somar esforços para que Espigão do Oeste também seja contemplado com novas ações. “O objetivo é somar esforços para que Espigão do Oeste seja contemplado com novas iniciativas dessa natureza”, diz ela no documento.
Demandas locais
A proposição reflete a preocupação da parlamentar em atender às demandas locais de saúde apresentadas pelo prefeito Professor Weliton (PL) e pelo secretário municipal de Saúde, Wilesmar Santos. Para ela, o pleito reforça “o princípio da eficiência e a necessidade de ações coordenadas que resultem em benefícios diretos à população”.
