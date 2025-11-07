Guajará-Mirim é contemplado com mais uma edição do programa estadual que leva serviços essenciais para a população

Publicada em 07/11/2025 às 15h24
Dando sequência à prestação de serviços itinerantes à população em todo o estado, o governo estadual realizará no próximo final de semana mais uma edição do programa Rondônia Cidadã no município de Guajará-Mirim. A ação, coordenada pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), levará pela quinta vez diversos serviços gratuitos para a população de Guajará-Mirim e região, como emissão de documentos, atendimentos na área da saúde, orientação jurídica, cadastro em programas sociais e atividades recreativas.
O atendimento vai acontecer no sábado (8) das 8h às 16h e no domingo (9) das 8h às 12h, na Escola Capitão Godoy, localizada na avenida Cândido Rondon, bairro São José.
A última edição do programa aconteceu nos dias 1º e 2 de novembro, no município de Mirante da Serra, onde foram realizados 2.849 atendimentos, garantindo cidadania e acesso a direitos a centenas de famílias. Em Guajará-Mirim, os serviços essenciais foram disponibilizados à população em novembro de 2021, quando foram realizados 900 atendimentos; em setembro de 2022 (1.128 atendimentos), março de 2023 (2.223 atendimentos), novembro de 2023 (3.317 atendimentos) e abril deste ano, no distrito de Iata (2.144 atendimentos).
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reforça a importância do programa da Seas por levar serviços públicos para mais perto das pessoas, numa parceria com várias instituições. “Com o Rondônia Cidadã as pessoas recebem atendimento em várias áreas, em pleno fim de semana e com mais comodidade por ser tudo ofertado em um só local”, pontuou.
A secretária e primeira-dama, Luana Rocha, lembra que o programa além de facilitar o acesso aos serviços essenciais, também leva entretenimento para as crianças e jovens, tornando o fim de semana especial para todos que se dirigem ao local onde acontece. “Com este programa, já foi possível o governo levar vários serviços, não apenas na área da assistência social, mas também de saúde, educação, segurança, entre outras, de forma rápida e simples”, destacou.
Entre os serviços que serão levados a Guajará-Mirim, estão fisioterapia, psicologia, emissão e atualização do Cartão do SUS, de Passe Livre, entrada na aposentadoria, solicitação de benefícios do INSS, abertura da conta Gov.br, entre outros.
