Governo de Rondônia amplia oportunidades de emprego com mais de 2,8 mil vagas pelo Sine Estadual

O governo do estado disponibiliza 2.822 vagas de emprego no Sistema Nacional de Emprego de Rondônia (Sine-RO), sendo 525 novas oportunidades abertas em diferentes municípios nesta semana. As vagas abrangem diversos setores da economia, com destaque para funções na construção civil, comércio, atendimento e serviços gerais.
Segundo a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), que coordena o Sine Estadual, o objetivo é aumentar a empregabilidade e aproximar os trabalhadores das empresas que buscam mão de obra. As vagas são atualizadas semanalmente, promovendo dinamismo e rapidez no encaminhamento de candidatos.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações de incentivo ao emprego fazem parte da política de fortalecimento econômico do estado. “O governo tem investido para gerar oportunidades reais e melhorar a renda das famílias rondonienses. O Sine-RO tem sido um canal importante para conectar empresas e trabalhadores, garantindo mais desenvolvimento e dignidade à população”, enfatizou.
O coordenador do Sine-RO, Fábio Mota, explicou que as novas vagas refletem o bom momento do mercado de trabalho local. “A atualização constante do sistema permite que os candidatos encontrem rapidamente vagas compatíveis com seu perfil. Também oferecemos atendimento presencial para quem precisa de suporte no cadastro ou encaminhamento.”
OPORTUNIDADES EM TODO ESTADO
Entre as cidades com maior número de vagas estão Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, com oportunidades para diversas áreas, desde operários da construção civil até funções administrativas e comerciais. As vagas estão distribuídas de forma a atender tanto os grandes centros quanto municípios do interior.
Conforme destacou o secretário da Sedec, Lauro Fernandes, “o foco é fortalecer a economia local, promovendo a aproximação entre empresas e profissionais. As ações do Sine têm resultado em milhares de contratações em todo o estado.”
Confira as vagas em destaque de algumas cidades:
PORTO VELHO
Pedreiro (200 vagas)
Vendedor (25 vagas)
Assistente Administrativo (2 vagas)
Servente de Obras (2 vagas)
JI-PARANÁ
Vendedor (22 vagas)
Pedreiro (10 vagas)
Repositor de Mercadorias (10 vagas)
Atendente (13 vagas)
CACOAL
Operador de Caixa (11 vagas)
Auxiliar Administrativo (3 vagas)
Vendedor (4 vagas)
Auxiliar Financeiro (3 vagas)
VILHENA
Vendedor Interno (2 vagas)
Auxiliar de Faturamento (1 vaga)
Conferente (1 vaga)
Coordenador de Curso (1 vaga)
INSCRIÇÃO
Os interessados devem realizar a inscrição pelo site ou aplicativo do Sine-RO, onde é possível consultar as oportunidades disponíveis e acompanhar o processo de seleção. O Sine-RO oferece atendimento e suporte aos candidatos que necessitam de auxílio no cadastro ou encaminhamento às vagas.
