Governo de Rondônia amplia atendimento e moderniza a Ouvidoria Geral do SUS/Sesau

Publicada em 13/11/2025 às 10h37
Alcançando mais de 7,5 mil manifestações registradas em todo o estado no período de 2024 a agosto de 2025, o governo de Rondônia fortaleceu o trabalho da Ouvidoria Geral do SUS/SESAU, o atendimento à população com novos canais de comunicação, ampliação de unidades de escuta e capacitação contínua das equipes. A iniciativa garante transparência, agilidade nas respostas e aprimoramento dos serviços públicos de saúde.
OUVIDORIA AMPLIADA E MAIS ACESSÍVEL
A Ouvidoria Geral da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), está presente em 14 unidades estaduais, como hospitais, policlínicas e fundações. O atendimento é realizado de forma presencial e também pelos canais digitais — telefone (69) 3212-8301, WhatsApp (69) 98482-1188, e pelo site. Em 2025, a rede passou por uma série de melhorias, com padronização dos procedimentos, criação de salas de acolhimento e elaboração de relatórios mais qualificados, que tornam o retorno ao cidadão mais rápido e preciso.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o fortalecimento da ouvidoria é reflexo do compromisso do governo com a melhoria dos serviços públicos. “Investimos em um sistema de escuta eficiente porque acreditamos que ouvir a população é essencial para aprimorar a gestão e garantir um atendimento mais humano e resolutivo em todas as unidades de saúde,” .
Segundo o ouvidor da Sesau, Ailton Wanderley de Andrade, a Ouvidoria busca manter uma comunicação ativa e acessível com o cidadão. “Além de ampliar os canais, promovemos capacitações presenciais e online com apoio da Escola de governo e do Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia (Iespro), para que nossos ouvidores estejam cada vez mais preparados. Também realizamos pesquisas de satisfação que ajudam a identificar pontos de melhoria nas unidades de atendimento,” explicou.
Segundo o titutlar da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, a Ouvidoria tem papel estratégico no aprimoramento da gestão pública. “As manifestações recebidas orientam nossas ações e decisões. Com dados concretos e relatórios qualificados, conseguimos identificar gargalos e planejar políticas mais eficazes. É uma ferramenta de diálogo e também de controle social,” destacou.
CANAIS DE COMUNICAÇÃO E AÇÕES CONTÍNUAS
A Ouvidoria do SUS/SESAU em Rondônia está presente em unidades como o Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD), Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal (Heuro), Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) e Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa), entre outras. A comunicação com a população é reforçada por meio de cartazes, banners, cartilhas e publicações nas redes sociais oficiais da Sesau, ampliando a visibilidade dos canais de contato.
Com orçamento no valor de R$ 24 mil para 2025, a Ouvidoria da Sesau segue investindo em tecnologia, capacitação e melhoria dos espaços de atendimento, com objetivo de garantir transparência, acolhimento e participação social na construção de uma saúde pública mais eficiente.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!