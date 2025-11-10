Eyder Brasil se coloca à disposição do Sinjor para ajudar a instituir o piso dos jornalistas em Rondônia

Publicada em 10/11/2025 às 08h10
Parlamentar já foi informado de que o valor pretendido é R$ 3,5 mil (Foto: Arquivo I Secom)
O deputado Eyder Brasil (PL) se colocou à disposição do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Rondônia (Sinjor) para ajudar a instituir o piso salarial categoria no estado. A proposta deverá ser apresentada em dezembro e a data base é maio. O parlamentar já foi informado de que o valor pretendido é R$ 3,5 mil.
O presidente do Sinjor, Zacarias Pena Verde, esteve com Eyder Brasil e explicou que esse valor seria a base de negociação para a contratação de jornalistas. “Vale lembrar que piso não é teto. A partir desse montante mínimo o salário é negociável”, detalhou Pena Verde.
1ª etapa do voto de louvor em reconhecimento aos jornalistas e servidores da imprensa de Rondônia (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
Durante a solenidade da primeira etapa do voto de louvor em reconhecimento aos jornalistas de Rondônia, realizada no último dia 27, no auditório Amizael Gomes da Silva, na Assembleia Legislativa, Eyder Brasil se colocou à disposição da categoria para colaborar com a principal pauta de reivindicação, que é justamente o salário.
Eyder Brasil explicou que a imprensa desenvolve um trabalho muito importante, informando a população sobre o que de fato acontece. “Isso é essencial devido à grande quantidade de informações falsas, as chamadas fake news, que são disseminadas constantemente”, acrescentou o parlamentar.
Zacarias Pena Verde disse que o Sinjor precisa de todo o apoio possível, pois se não houver acordo o sindicato partirá para o dissídio coletivo. Eyder Brasil afirmou que isso pode ser evitado, e que está à disposição para colaborar com a categoria.
