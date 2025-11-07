Estudantes da Educação Básica visitam o Viveiro Municipal em Ji-Paraná

Publicada em 07/11/2025 às 14h23
Na manhã desta sexta-feira, 7, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), recebeu no Viveiro Municipal as crianças do CMEI Edimilson da Silva Reis para uma atividade pedagógica prática, repleta de aprendizado, curiosidade e contato direto com a natureza.
Durante a visita, os alunos da educação básica puderam conhecer de perto o funcionamento do Viveiro Municipal e participar de todas as etapas do processo de produção de mudas. As crianças prepararam a terra, encheram os saquinhos e plantaram sementes que, em breve, germinarão e se transformarão em novas mudas, destinadas a ações de reflorestamento e doações.
O secretário da Semeia, João Luiz, ressaltou que o Viveiro Municipal está aberto para receber escolas interessadas em atividades voltadas à Educação Ambiental. “Basta realizar o agendamento diretamente na Semeia. Agradecemos às instituições de ensino que confiam no trabalho da nossa equipe, permitindo que os alunos conheçam mais sobre o meio em que vivem e contribuindo para a formação de cidadãos e cidadãs conscientes do valor de cada sementinha germinada”, destacou o secretário.
A ação é fruto de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Educação e Meio Ambiente, com o objetivo de fortalecer o ensino da Educação Ambiental entre crianças e adolescentes de Ji-Paraná. “Foi uma manhã muito proveitosa e dinâmica. Atividades fora da sala de aula despertam ainda mais a curiosidade das crianças — e essa curiosidade nos enche de esperança”, afirmou a professora Berenice Anunciada da Fonseca Silva.
O encerramento da visita foi marcado por momentos de descontração e um lanche preparado com carinho para os alunos.
Foto: Natalino FS
