Espigão do Oeste vive um momento histórico na valorização de seus produtores de café

Publicada em 07/11/2025 às 09h32
Nesta sexta-feira chega o grande dia da escolha dos melhores do ano, um momento que coloca novamente o município no centro das atenções. Espigão do Oeste estará no palco da Semana Internacional do Café, onde três produtores disputam o título de Melhor Café SIC 2025. São eles: Denilson Kiepert, Gabriel F. Betssel e Ricardo Germano.
A premiação Florada também terá forte presença do município, com as produtoras Fabiana, Ornelha e Josiele participando do concurso Florada Premiada. As três viajam com passagem custeada pelo Grupo Três Corações, um reconhecimento à excelência do café produzido aqui.
O fortalecimento do nosso setor cafeeiro é resultado direto do compromisso com quem produz, aliado às parcerias consolidadas entre a Prefeitura Municipal, o Sebrae e o Ceferon. Essa união garante capacitação, tecnologia, incentivo e novas oportunidades para quem faz o café de Espigão do Oeste conquistar reconhecimento nacional.
Ao todo, seis produtores representam Espigão do Oeste na SIC deste ano, um marco que reforça a força do nosso campo, a dedicação das famílias produtoras e a importância dos investimentos contínuos em inovação e qualidade.
Espigão segue avançando, com orgulho de quem cultiva e transforma.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!