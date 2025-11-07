Espigão do Oeste comemora com a produtora Fabiana Souza Leal que 2º lugar entre os melhores cafés do Brasil 

Publicada em 07/11/2025 às 14h45
Fabiana Souza Leal conquistou o segundo lugar entre os melhores cafés do Brasil na Semana Internacional do Café 2025, um resultado que emociona toda a nossa cidade. Este reconhecimento confirma o talento e a dedicação de quem vive a cafeicultura com paixão, trabalho e compromisso diário.
A conquista de Fabiana inspira produtores, fortalece nossa economia e mostra que o café de Espigão do Oeste segue entre os maiores destaques do país. É um momento que valoriza cada investimento, cada parceria e cada família que se dedica ao campo.
Nosso agradecimento especial vai para Fabiana, que levou o nome do município aos palcos nacionais com excelência, e para todos que acreditam no potencial da nossa terra. Hoje celebramos, e seguimos juntos em busca de novos avanços para a cafeicultura local.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!