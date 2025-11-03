Escola de Flor da Serra, em Alto Alegre dos Parecis, recebe novos equipamentos com apoio de Ezequiel Neiva

Publicada em 03/11/2025 às 09h15
Ezequiel Neiva foi recebido pelo supervisor Emerson dos Santos na escola (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
Os investimentos do deputado estadual Ezequiel Neiva têm garantido uma nova realidade para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Fernando Sabino, no distrito de Flor da Serra, em Alto Alegre dos Parecis. Atendendo a um pedido do vereador Joelson da Flor da Serra, a unidade escolar recebeu aparelhos de ar-condicionado, televisores computadores, impressoras e bebedouros, que já estão em uso por alunos, professores e colaboradores.
Ezequiel Neiva relembrou o compromisso firmado anteriormente com a comunidade escolar. “Fizemos aqui um compromisso na época do diretor Edeclécio, através do vereador Joelson, para a entrega de vários equipamentos — impressoras modernas, televisores, ar-condicionados e bebedouros —, e hoje temos a satisfação de ver essa escola, agora sob a direção do Gecimar, ainda mais estruturada”, afirmou o deputado.
Novos computadores chegaram a Escola Fernando Sabino (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
O vice-prefeito Edilson Pereira dos Santos destacou a importância do trabalho do parlamentar para o município. “É um belo trabalho que tem sido feito em nosso município. É uma honra ter o deputado como amigo e parceiro. Ele tem feito algo muito especial por Alto Alegre dos Parecis e tem sempre estendido a mão quando precisamos”, declarou.
O vereador Joelson da Flor da Serra também manifestou gratidão em nome da comunidade escolar. “Quero agradecer, em nome de toda a comunidade escolar da Fernando Sabino, pelo apoio do deputado Ezequiel Neiva. Ele tem investido recursos importantes em equipamentos que vão contribuir muito com o aprendizado dos nossos alunos”, disse o parlamentar.
Supervisor Emerson dos Santos fez um agradecimento ao deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
O vereador Pastor Jercino ressaltou que o trabalho do deputado tem mudado a realidade do município. “Vivemos um novo momento com o deputado investindo em todas as áreas. Só na educação, são mais de R$ 3 milhões em benefícios. Investir na educação é investir em cidadãos melhores para o futuro”, destacou.
O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva também elogiou a iniciativa. “O deputado Ezequiel Neiva está cumprindo mais um compromisso. Ele prometeu ao vereador Joelson e veio cumprir, mostrando que é um homem de palavra e que apoia a educação de Alto Alegre”, afirmou.
Novos equipamentos já foram instalados nas salas de aula e estão sendo utilizados no ambiente escolar
Ezequiel Neiva reafirmou sua convicção sobre o papel da educação no desenvolvimento social. “Investir em educação é investir no futuro. Quero continuar contribuindo, como parlamentar e cidadão, para que nossas crianças tenham mais oportunidades e se tornem os protagonistas de uma sociedade cada vez mais justa e desenvolvida”, concluiu.
