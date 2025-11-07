Equipe do Procint transforma ideias em soluções no Bootcamp de Ariquemes

Publicada em 07/11/2025 às 10h35
O Centro de Empreendedorismo e Inovação de Ariquemes (CEI), no último mês, foi mais uma vez espaço para o compartilhamento de conhecimento e promoção da cultura de empreendedorismo e inovação do município. Entre os dias 15 e 17 de outubro, foi palco de uma intensa jornada de criatividade e aprendizado. O espaço sediou o Bootcamp Desafio Inova+, uma maratona de inovação voltada ao desenvolvimento de soluções práticas para desafios reais enfrentados pelo próprio CEI.
A ação teve participação do Projeto Cidades Inteligentes (Procint), por meio do seu Eixo de Empreendedorismo e Inovação, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ariquemes, e as Faculdades Integradas do Brasil (FAAr). A ação teve como objetivo estimular o protagonismo juvenil e fomentar a cultura empreendedora entre estudantes do 3º ano do Ensino Médio. Durante os três dias de imersão, os participantes foram desafiados a pensar estrategicamente e propor soluções para uma demanda concreta: a gestão dos espaços e eventos do CEI.
Ao final do Bootcamp, foram apresentadas 10 propostas inovadoras, todas alinhadas às necessidades reais do centro. O formato intensivo do evento permitiu aos jovens mergulharem em temas como tecnologia, inovação, empreendedorismo e resolução de problemas, com orientação de especialistas e mentores.
A experiência proporcionou não apenas aprendizado técnico, mas também o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como trabalho em equipe, liderança e comunicação. Para os organizadores, a realização do Bootcamp Desafio Inova+ no CEI foi um catalisador de ideias e de soluções em Ariquemes, consolidando o município como referência em iniciativas voltadas à construção de cidades mais inteligentes, conectadas e sustentáveis.
