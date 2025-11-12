Dr. Luís do Hospital entrega ônibus para fortalecer o transporte de pacientes em Jaru

Publicada em 12/11/2025 às 08h40
O deputado estadual Dr. Luís do Hospital destinou um ônibus novo e totalmente equipado à Secretaria Municipal de Saúde de Jaru, reforçando o compromisso do mandato com a melhoria do atendimento à população. O investimento, superior a R$ 1,6 milhão, foi viabilizado por emenda parlamentar e entregue ao prefeito Jeverson Lima e ao vice-prefeito Grécio Benedito na última sexta-feira (7).
Com capacidade para 46 passageiros, o veículo modelo 2026 vai atender pacientes que precisam se deslocar para tratamentos, consultas e exames fora do município. O novo ônibus conta com poltronas reclináveis, ar-condicionado, tomadas USB, televisão, sistema de som, bebedouro, banheiro e equipamentos de acessibilidade, garantindo viagens mais confortáveis, seguras e humanizadas.
“Mais um importante investimento conquistado através do nosso mandato: um novo ônibus para o transporte de pacientes, garantindo mais conforto e segurança pra quem precisa cuidar da saúde fora do município. Parabéns ao prefeito Jeverson Lima e ao vice Grécio Benedito pelo trabalho e pela parceria em prol da população jaruense”, destacou o deputado Dr. Luís do Hospital.
O prefeito Jeverson Lima agradeceu a parceria e destacou que a entrega do veículo é um presente simbólico pelos 44 anos de Jaru. “Nada melhor do que comemorar o aniversário da nossa cidade com uma conquista importante para a população. Agradeço ao Dr. Luís do Hospital por somar conosco e contribuir para garantir mais dignidade aos jaruenses”, afirmou o prefeito.
Com o novo veículo, a Prefeitura de Jaru reforça o compromisso com uma saúde pública mais eficiente e acolhedora, assegurando melhores condições de transporte aos pacientes que dependem da rede pública.
