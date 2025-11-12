Deputado Thiago Flores leva mutirão de perícias médicas a Nova Brasilândia do Oeste

Publicada em 12/11/2025 às 08h20
O deputado federal Thiago Flores (Republicanos-RO) anunciou a realização de mais um mutirão de perícias médicas, desta vez no município de Nova Brasilândia do Oeste, nos dias 6 e 7 de dezembro. A ação é fruto de uma parceria com a vereadora Ana Paula e tem como objetivo reduzir a fila de espera de beneficiários do INSS que aguardam atendimento na região.
O mutirão faz parte de uma série de iniciativas coordenadas pelo deputado para garantir o acesso da população aos serviços previdenciários, especialmente em municípios do interior que enfrentam escassez de peritos e longas demoras na marcação de perícias.
“Meu compromisso é com o cidadão que precisa do benefício e não pode esperar meses por uma perícia. Estamos levando esse atendimento para perto das pessoas, com dignidade e respeito”, destacou Thiago Flores.
Nos últimos meses, o parlamentar tem se destacado como o deputado que mais atua na área de previdência em Rondônia, promovendo mutirões em diferentes municípios e trabalhando ativamente para reforçar o quadro de profissionais do INSS no estado.
Graças ao seu empenho junto ao Governo Federal, 20 novos médicos peritos foram recentemente empossados e começam a atuar presencialmente em várias agências de Rondônia, incluindo cidades que antes não contavam com atendimento regular.
“Esses novos peritos vão ajudar a zerar as filas e devolver esperança a quem está há muito tempo esperando uma resposta. Esse é o resultado de um trabalho sério e contínuo”, completou o deputado.
Com o mutirão de Nova Brasilândia do Oeste, centenas de segurados poderão realizar suas perícias, garantindo o direito de acesso a benefícios como o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.
A iniciativa reforça o compromisso de Thiago Flores com a eficiência dos serviços públicos e o respeito aos direitos dos trabalhadores rondonienses, consolidando seu papel como um dos principais defensores da pauta previdenciária no Congresso Nacional.
