Deputado Lúcio Mosquini pede ajuda em PIX para reconstruir casa de produtor rural queimada pelo Ibama

O deputado federal Lúcio Mosquini divulgou um vídeo nas redes sociais nesta sexta-feira (1º) em que mostra os destroços da casa do produtor rural Nilson Gonçalves Cota, no município de Alvorada do Oeste, e afirma que o imóvel foi incendiado durante uma ação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). O parlamentar disse que o produtor é “devidamente documentado” e mora na linha 106, quilômetro 10, da zona rural do município.
No registro, Mosquini afirma que o caso exige solidariedade da população. “A Funai colocou fogo na casa do Nilson, mas a Funai não vai lá reconstruir. E o processo de denunciação demora anos e anos”, declarou. Segundo ele, a residência foi destruída e o agricultor perdeu todos os bens.
O deputado iniciou uma campanha para arrecadar recursos destinados à reconstrução da moradia. “Nós precisamos, nesse momento, nos juntarmos, ser solidários e apoiar o Nilson, para que possamos reconstruir a casa do Nilson que a Funai colocou fogo”, disse.
Mosquini informou uma chave PIX vinculada ao CPF de Nilson Gonçalves Cota (661.783.982-04) e pediu doações em qualquer valor. “Eu quero pedir para você doar um real, dez reais, cem reais, mil reais, o valor que você quiser. Mas vamos todos abraçar o Nilson nesse momento”, reforçou.
Na publicação que acompanhou o vídeo, o deputado escreveu que o produtor rural “perdeu tudo” e destacou o compromisso de continuar buscando justiça. “Durante uma ação da Funai, sua casa foi queimada, e agora ele precisa recomeçar do zero. Eu me comprometo a continuar lutando por justiça, mas também quero pedir a sua ajuda para reconstruir a vida desse trabalhador rural”, afirmou o parlamentar.
