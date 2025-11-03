Deputado Laerte Gomes destina R$ 342 mil para aquisição de ambulância que atenderá UBS de Estrela de Rondônia
Por Juliana Martins
Publicada em 03/11/2025 às 11h42
 O recurso é proveniente de emenda parlamentar (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) confirmou o compromisso de R$ 342 mil, destinado à Prefeitura Municipal de Presidente Médici, para a aquisição de uma ambulância que atenderá a Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito de Estrela de Rondônia.

O recurso é proveniente de emenda parlamentar de autoria do deputado e atende a um pedido do vereador Benito, parceiro de longa data do parlamentar nas ações voltadas à melhoria da saúde pública no município.

Laerte Gomes destacou que o investimento vai fortalecer o atendimento médico na comunidade de Estrela de Rondônia, garantindo mais agilidade e segurança nas acomodações de pacientes.

"Sabemos da importância de oferecer um atendimento de qualidade, especialmente aos distritos e comunidades mais afastadas. Essa ambulância vai representar mais conforto e, principalmente, salvar vidas. Seguimos trabalhando com responsabilidade e compromisso com o povo de Presidente Médici", ressaltou o deputado. 

