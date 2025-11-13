Deputado Jean Mendonça destina R$ 150 mil para compra de medicamentos em Alto Paraíso

Publicada em 13/11/2025 às 08h10
A prefeitura de Alto Paraíso recebeu o repasse de uma emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil, destinada à aquisição de medicamentos voltados ao atendimento de pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). O recurso foi encaminhado por meio do mandato do deputado Jean Mendonça.
De acordo com informações divulgadas pelo parlamentar, a liberação do valor contou com a colaboração do secretário de Saúde, Rodrigo da Silva, e da enfermeira e diretora do SAMU, Heide Bezerra. Eles participaram de uma reunião no gabinete do deputado, acompanhados da enfermeira Ana Carolina, para tratar da solicitação.
Jean Mendonça afirmou que o mandato mantém o compromisso de direcionar emendas e recursos para suprir as necessidades do município e fortalecer os serviços de saúde oferecidos à população de Alto Paraíso.
