Deputado Jean Mendonça destina emenda para instalação de placas solares na Associação Musical e Educacional Marcados

Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 01/11/2025 às 10h00
O deputado Jean Mendonça anunciou a destinação de R$ 70 mil em emenda parlamentar para a Associação Musical e Educacional Marcados (AMEM), localizada no município de Jaru. Segundo o parlamentar, o recurso será aplicado na instalação de placas solares na instituição.
A medida tem como objetivo modernizar a infraestrutura da AMEM e aumentar a eficiência no atendimento aos jovens da comunidade. “Seguimos trabalhando por nossos jovens rondonienses”, afirmou Jean Mendonça em publicação nas redes sociais.
