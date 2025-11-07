Deputado Ezequiel Neiva visita obras da piscina aquecida na Apae de Colorado do Oeste

Publicada em 07/11/2025 às 14h55
Parlamentar visitando obras (Foto: Assessoria parlamentar)
O deputado Ezequiel Neiva (União Brasil) realizou mais uma visita às obras de construção da piscina aquecida da Apae de Colorado do Oeste, um investimento de R$ 830 mil, viabilizado por meio de emenda parlamentar individual. O recurso garante a implantação de um espaço moderno e acessível, voltado à reabilitação e às atividades terapêuticas dos alunos e pacientes atendidos pela instituição.
Durante a visita, o deputado destacou a importância da obra para o fortalecimento do atendimento oferecido pela Apae. “A piscina aquecida vai proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar às pessoas com deficiência, além de ampliar as condições de trabalho dos profissionais que se dedicam diariamente à reabilitação dos alunos”, afirmou Ezequiel Neiva ao citar que o projeto tem o apoio dos vereadores Fabão, Gilmar da Obra e Buzanelo.
A construção da piscina representa um avanço significativo para o setor de fisioterapia e hidroterapia da instituição, que há anos buscava esse espaço para aprimorar o tratamento dos usuários. Com a estrutura adequada e a temperatura controlada, os atendimentos poderão ocorrer durante todo o ano, independentemente das condições climáticas. “Vale lembrar que alunos da Apae de Cerejeiras e também os idosos também poderá utilizar essa estrutura”, destacou Ezequiel Neiva.
A diretora da Apae, Maria Teixeira de Souza, agradeceu ao parlamentar pelo apoio e ressaltou que o investimento consolida uma parceria de longa data com o deputado. “O Ezequiel sempre foi um aliado das Apaes de Rondônia. Esse recurso vai transformar o nosso trabalho e beneficiar diretamente dezenas de alunos”, destacou Maria Teixeira.
Ezequiel Neiva lembrou ainda que tem destinado recursos para diversas unidades da Apae no estado, reafirmando seu compromisso com a inclusão e a melhoria das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. “Investir na Apae é investir em humanidade. São instituições que fazem um trabalho exemplar e merecem todo o nosso apoio”, concluiu o parlamentar.
A expectativa é que a obra seja concluída até o final do ano, ampliando a capacidade de atendimento e consolidando a Apae de Colorado do Oeste como referência regional em reabilitação e cuidado especializado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!