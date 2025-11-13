Deputado Ezequiel Neiva apoia produtores rurais com nova perfuratriz para Nova Mamoré

Publicada em 13/11/2025 às 08h10
Recurso já foi empenhado e está na conta da associação (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)
O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) anunciou a liberação de um recurso de R$ 353 mil para a Associação de Desenvolvimento Agrícola e Ambiental de Produtores Rurais da Linha 23 (Asprol), em Nova Mamoré. O recurso já foi empenhado e será utilizado para a aquisição de uma perfuratriz roto pneumática, equipamento que vai ampliar a infraestrutura hídrica da região, beneficiando diretamente os produtores rurais.
O valor já foi depositado na conta da associação para garantir a aquisição imediata do equipamento. A ação atende à solicitação do ex-vereador Zé Carlos, atual secretário adjunto municipal de Agricultura.
“É uma satisfação poder contribuir com os produtores rurais de Nova Mamoré. Esse investimento vai fortalecer a agricultura local, garantindo acesso à água de forma mais eficiente e sustentável”, afirmou o deputado estadual Ezequiel Neiva.
Com a chegada da perfuratriz, os produtores da Linha 23 poderão ampliar suas atividades agrícolas para aumentar a produtividade e garantir a segurança hídrica para a região. “Temos desenvolvido um trabalho sólido em prol da infraestrutura e da agricultura familiar, buscando atender às demandas dos produtores rurais. Agradeço ao governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), pela parceria e pelo apoio constante ao nosso mandato”, frisou Ezequiel Neiva.
O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) também destacou o trabalho do parlamentar. “O Ezequiel Neiva tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento do interior de Rondônia. A atenção que ele dá aos produtores rurais e às associações é um exemplo de compromisso com a nossa população”, ressaltou Wiveslando Neiva.
Além do ex-vereador Zé Carlos, o deputado estadual Ezequiel Neiva conta também com a parceria dos vereadores Adalto Ferreira, Jair da 29 e Toinho Barroso, além do secretário municipal de Agricultura, Abílio Baiano, em Nova Mamoré.
