Deputado e ex-presidente regional do MDB no PL, partido tem dois senadores, dois deputados estaduais e um federal, 13ª confraternização dos jornalistas

Deputados – Os deputados Lúcio Mosquini (MDB-RO), federal, Luizinho Goebel (Podemos-Vilhena), que está no quinto mandato na Assembleia Legislativa (Ale), e seu colega do Cone Sul no Parlamento estadual, Ezequiel Neiva estarão mudando de partidos na Janela Partidária (7 de março a 5 de abril) do próximo ano. O trio estaria formatando filiação ao PL presidido no Estado pelo senador Marcos Rogério, que ainda, não estaria definido se buscará a reeleição ou concorrerá ao Governo do Estado. Hoje o PL tem dois deputados estaduais (Jean Mendonça, de Pimenta Bueno e Eyder Brasil, de Porto Velho. Ambos buscam a reeleição com chances reais de sucesso. Jean somou 13.488 votos nas eleições de 2022 e vêm trabalhando com determinação a reeleição. Há quem aposte que Jean deverá superar os 20 mil votos nas Eleições Gerais de 2026. Eyder era suplente de Affonso Cândido, que se elegeu prefeito de Ji-Paraná e renunciou para assumir o novo cargo. Ele vem trabalhando muito a reeleição, inclusive atuando com eficiência nos distritos da capital, que concentram boa parte do eleitorado.
Deputados II – Hoje o PL tem o deputado Chrisóstomo Moura na Câmara Federal e dois senadores, Jaime Bagattoli, com domicílio eleitoral em Vilhena, e Marcos Rogério, que preside o partido no Estado. Além de Rogério, que está entre a reeleição e a sucessão estadual, como já abordado em tópico anterior, mais dois nomes expressivos da política regional estarão se filiando ao PL, o deputado federal Lúcio Mosquini, que presidiu o MDB no Estado até recentemente e o experiente Luizinho Goebel, que está no quinto mandato. Ambos estarão disputando a reeleição e dificilmente deixarão de obterem seus objetivos. O PL tem muitas chances de ter dois deputados federais e reeleger e eleger três estaduais com segurança e chances enormes de ocupar 4 das 24 cadeiras da Ale-RO a partir de janeiro de 2027.
Jornalistas – No dia 6 de dezembro ocorrerá mais uma Festa de Confraternização dos Jornalistas de Rondônia, como sempre organizada pelo grupo União dos Jornalistas, tendo na linha de frente a incansável e competente Yale Dantas. O evento será no Restaurante Pitbull com shows, a tradicional feijoada e sorteio de brindes. Este ano teremos no sorteio de brindes, uma moto bike elétrica doada pela direção da Rádio Antena FM com uma rede de emissoras na capital e em vários municípios do interior, comandada pelo eficiente Dirceu Fernandes, no valor de R$ 9 mil, que será sorteada entre os jornalistas. Os alimentos doados pelos participantes da 13ª festa serão entregues a profissionais da área que enfrentam dificuldades, e são vários, infelizmente, e para entidades beneficentes.
Surpresa – Muito se tem comentado sobreo futuro político de o governador Marcos Rocha (UB) e sua equipe. O assunto é predominante nos bastidores da política. Parte afirma que Rocha renunciará em abril, seis meses antes das eleições de outubro do próximo ano, para se candidatar a uma das duas vagas ao Senado. No final de 2026 vencerão os mandatos de Confúcio Moura e Marcos Rogério, que presidem no Estado, respectivamente, o MDB e o PL. Confúcio estaria se preparando para concorrer a governador, mas não estaria descartada a reeleição. A princípio Rogério está trabalhando a reeleição, mas também estaria formatando uma candidatura a governador, cargo que ele disputou em 2022 e perdeu para Rocha, que se reelegeu para um segundo mandato seguido, apesar de as pesquisas, na época, apontarem Rogério como favorito.
Surpresa II – Pessoas bem do governador Marcos Rocha já não afirmam com a segurança de semanas atrás, que ele deixará o governo para concorrer ao Senado. Na coluna anterior abordamos uma situação bem diferenciada do que se comenta com regularidade nos meios políticos. Apesar do ceticismo de muitos, inclusive pessoas bem ligadas à política regional, existem possibilidades, sim, que Rocha permaneça até o final do mandato e venha a apoiar a ex-vereadora de Porto Velho, e ex-deputada federal, Mariana Carvalho, que concorreu à Prefeitura de Porto Velho em 2024, como franca favorita, venceu o primeiro turno com mais de 44% dos votos válidos, mas perdeu no segundo turno para Leo Moraes, que preside o Podemos, na sucessão estadual. A informação se confirmando, Rocha terá que decidir em abril se renuncia ou concluiu o mandato. Se permanecer, sua esposa, Luana, secretária de Ação Social, nome expressivo para uma das vagas à Câmara Federal, ficará inelegível, devido ao grau de parentesco. Se renunciar assumirá o vice, Sérgio Gonçalves (UB), que poderá concorrer à reeleição e com certeza não irá apoiar Rocha e seu grupo.
