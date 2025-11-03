Deputado Cirone Deiró presta contas de trabalho em encontro com a imprensa e lideranças

Publicada em 03/11/2025 às 11h48
O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) reuniu a imprensa, autoridades e lideranças de Cacoal, na noite desta sexta-feira (31), para prestar contas do trabalho realizado nos seus seis anos de mandato. O encontro foi realizado no El Sossego Restaurante. Os convidados receberam uma revista com o registro das principais ações do parlamentar na Capital do Café.
O encontro de prestação de contas contou com a presença do prefeito Adailton Fúria, do vice Tony Pablo, da primeira dama Joliane Simões, do secretário regional do Governo de Rondônia, José Moura, dos vereadores Nice Condaque, Alaézio do Teixeirão e Amália Milani, de Cacoal e Mazinho Iarema, de Ministro Andreazza, do reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Moisés José Rosa Souza, do vice-diretor do campus da Universidade Federal de Rondônia (Unir), em Cacoal, Odirlei Lovo, além de empresários, produtores rurais e representantes de outros segmentos sociais.
O prefeito afirmou que o deputado o ajudou a vencer grandes desafios no município, citando obras como a nova rodoviária, que está sendo construída com recursos assegurados por ele. “O Cirone tem trabalhado muito por Cacoal e a gente sabe que tem obras dele espalhadas por todo o Estado”, disse Fúria.
A trajetória do parlamentar, desde quando chegou a Cacoal, logo após se tornar sócio do então patrão, também foi lembrada durante o encontro. O vice-prefeito Tony Pablo recordou-se de quando Cirone tornou-se presidente da Associação Comercial, depois vice-prefeito e deputado estadual reeleito. “Admiro o trabalho do Cirone, porque assim que foi eleito, ele já começou a investir no associativismo, destinando recursos para as associações rurais que começaram a receber secador de café e muitos outros implementos e além disso, sempre ficou ao lado de Cacoal, assegurando tantos investimentos importantes que, se eu fosse citar aqui, levaria muito tempo”, disse.
Um político que conecta pessoas
A presidente da Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (Assdaco), Vera Bianchini, fez um relato sobre o trabalho realizado por Cirone, em favor do hospital do câncer de Cacoal. Segundo ela, além de assegurar recursos para a manutenção da enfermaria e construção de um centro de diagnóstico, o deputado é um apoiador contínuo de todo o trabalho desenvolvido pela Assdaco e o mediador na busca de soluções para os mais diversos problemas enfrentados pela associação. “O Cirone é um político que conecta pessoas”, disse Vera.
O produtor rural Fredson Delarmelino, presidente da Associação Astra, disse que os produtores da sua região já receberam maquinário, implementos, mudas de café e outros benefícios, por meio de recursos assegurados por Cirone. Fredson também destacou o avanço da agricultura familiar no Estado de Rondônia. “Antes, quando a gente falava que era produtor rural, as pessoas viravam a cara, hoje, nos olham com admiração”, disse.
O empresário Ronaldo Pereira afirmou que Cirone tem sido um grande aliado na busca de soluções para diversas situações enfrentadas pelos setores da indústria e do comércio. “Ele é um deputado que foca na solução do problema”, afirmou Ronaldo.
O professor Moisés José Rosa Souza, reitor do IFRO, disse que Cirone está entre as pessoas que honram cotidianamente a política. “É um deputado que pratica a política, de forma nobre, todos os dias e do qual o estado de Rondônia precisa”, disse.
Elcirene Deiró, irmã do deputado, contou a história dele, desde criança. Segundo ela, o irmão começou a trabalhar muito cedo e sempre foi motivo de orgulho para a família.
Além da entrega de uma revista de prestação de contas, Cirone fez um breve relato de suas ações e reafirmou o compromisso de continuar trabalhando pelo Estado de Rondônia, “porque ainda há muito a ser feito”. Segundo ele, Cacoal é uma das melhores cidades da Região Norte e isso se deve ao trabalho de muitas mãos. “Meu reconhecimento pelo belíssimo trabalho da imprensa, pela parceria dos vereadores, que estão sempre trazendo as demandas da população, pelas ações futuristas desenvolvidas pelo prefeito e pelo vice, pelo esforço do produtor rural e de todos os demais segmentos, que contribuem para que nosso município seja cada vez melhor para se viver”, disse.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!