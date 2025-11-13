Deputado Cirone Deiró diz que continuará apoiando equipe de futebol feminino da ASDERICEL

Publicada em 13/11/2025 às 11h08
A equipe de futebol feminino da Associação de Desportos Reunidos Celestino José de Souza (ASDERICEL), de Porto Velho, deverá contar com o apoio do deputado estadual Cirone Deiró, para participar da Copa Mundial de Clubes, a ser realizada na cidade de Barcelona (Espanha), em 2026. O time rondoniense contou com o apoio do parlamentar e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), para competir na Copa Libertadores de Clubes Futebol 7 Society, que aconteceu no mês de outubro, no Estado do Paraná, sagrando-se campeã do evento. “Vamos trabalhar para que nossa equipe feminina continue sendo valorizada e possa representar nosso Estado em muitas outras competições nacionais e internacionais”, disse Cirone.
Diretores da ASDERICEL procuram o deputado, para agradecer o apoio recebido. A reunião contou também com a presença do professor Davys Negreiros, vice-reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO). Os recursos assegurados por Cirone, garantiram a aquisição das passagens das atletas, para que elas pudessem participar da competição nacional realizada no Paraná.
De acordo com o professor Mario Roberto Venere, presidente da ASDERICEL, o apoio do deputado foi decisivo, para que o time rondoniense brilhasse na Copa Libertadores. “Somos uma instituição sem fins lucrativos e que há mais de 23 anos atua no desenvolvimento do desporto rondoniense, necessitando de parceiros comprometidos com o propósito de valorizar ações para a descoberta de novos talentos no esporte e de promover a integração social”, disse.
Mario Venere agradeceu também o apoio do Governo do Estado, da SEJUCEL, do IFRO e da Federação Rondoniense Soccer Society (FRSS).
