Deputado Alex Redano solicita recuperação do Travessão B-40 em Alto Paraíso

Publicada em 08/11/2025 às 08h40
Parlamentar reforçou o compromisso de seu mandato em atender as demandas das comunidades rurais (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou indicação ao governo do estado, com cópia ao Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes (DER), solicitando com urgência o patrolamento e cascalhamento do travessão B-40, em um trecho de aproximadamente 13 quilômetros.
Ação envolverá serviço de patrolamento e cascalhamento (Foto: Governo de RO)
A medida tem como objetivo garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança para os moradores da região, que enfrentam grandes dificuldades de acesso devido ao estado precário da estrada. Segundo o deputado, o problema tem afetado diretamente o escoamento da produção rural, o transporte escolar e o deslocamento de veículos de emergência e serviços básicos.
“Com a chegada do período chuvoso, é urgente que o DER realize os serviços necessários para evitar o isolamento das famílias e prejuízos à economia local. Essa estrada é fundamental para o desenvolvimento de Alto Paraíso e precisa de atenção imediata”, destacou Alex Redano.
A solicitação foi apresentada a pedido do vereador Edmilson Facundo, que encaminhou o pleito ao parlamentar. Redano reforçou o compromisso de seu mandato em atender as demandas das comunidades rurais, buscando junto ao governo do estado soluções que melhorem a infraestrutura e a qualidade de vida da população.
Redano reforçou seu compromisso em atender todas os pedidos e encaminhar ao Executivo estadual. “Nosso mandato está sempre aberto para ouvir os vereadores e lideranças locais, que conhecem de perto as necessidades de cada região. Vamos continuar trabalhando para que o governo atenda esse pedido com a urgência que a situação exige”, concluiu o deputado.
