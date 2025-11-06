Deputado Alex Redano garante transporte escolar para alunos do Ifro em Ariquemes

Publicada em 06/11/2025 às 08h59
O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil para fortalecer o transporte escolar dos alunos do Instituto Federal de Rondônia (Ifro) campus Ariquemes.
A ação assegura a contratação de empresa especializada em transporte escolar, garantindo mais conforto e segurança para estudantes que dependem do deslocamento diário entre a zona urbana e as comunidades rurais.
O deputado Alex Redano destacou a importância do investimento: “Educação é prioridade. Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos alunos para chegar até o campus, por isso destinamos essa emenda para ajudar a garantir transporte de qualidade e incentivar a permanência dos jovens nos estudos.”
O diretor-geral do Ifro Ariquemes, Adriano Marcos Dantas, ressaltou que o apoio do parlamentar chega em boa hora e vai impactar diretamente a rotina dos estudantes: “Essa emenda representa muito para o nosso campus. Temos alunos que moram a vários quilômetros de distância e enfrentam dificuldades diárias para chegar às aulas. Com esse recurso, será possível garantir transporte regular e seguro, facilitando o acesso e reduzindo a evasão escolar. Agradecemos ao deputado Alex Redano por compreender a importância desse apoio.”
