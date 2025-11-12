Deputado Alan Queiroz solicita obras na RO-135, no trecho que liga Alta Floresta a Novo Horizonte

Publicada em 12/11/2025 às 16h23
Para que o estado de Rondônia possua estradas seguras e de qualidade, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) tem trabalhado em prol dessas melhorias. Dessa vez, o parlamentar solicitou ao governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), a realização, com a máxima urgência, de obras na RO-135, no trecho que liga o município de Alta Floresta a Novo Horizonte.
A indicação do deputado Alan Queiroz solicita a execução de obras de recuperação e manutenção viária, incluindo patrolamento, cascalhamento, elevação de trechos alagadiços, limpeza das margens laterais, abertura de valas para escoamento das águas pluviais e compactação do solo. Essas ações visam melhorar as condições de tráfego, garantir mais segurança aos usuários e impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região.
Para o parlamentar, as obras são de extrema importância para o estado de Rondônia. “Investir na recuperação das nossas estradas é investir diretamente no desenvolvimento de Rondônia. As rodovias são fundamentais para o escoamento da produção, para o transporte escolar, o acesso à saúde e para a mobilidade das famílias. Garantir vias seguras e de qualidade é garantir dignidade e melhores condições de vida para a nossa população”, completou.
O deputado Alan Queiroz segue atuando para que as demandas da população sejam atendidas com responsabilidade e eficiência, garantindo mais progresso e qualidade de vida em todo o estado. Estradas bem cuidadas são essenciais para o avanço econômico, o bem-estar das comunidades e a integração entre os municípios.
