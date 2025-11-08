Deputada Lebrinha viabiliza R$ 594 mil para construção de campo society em Teixeirópolis

Publicada em 08/11/2025 às 08h10
A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) viabilizou uma emenda parlamentar no valor de R$ 594 mil para a construção de um campo de futebol society com grama sintética no município de Teixeirópolis. O investimento atende solicitação do prefeito Osmy Toledo e do vereador Belmiro.
“A construção desse campo representa um avanço importante para a comunidade. O espaço vai proporcionar lazer, incentivar o esporte e promover mais qualidade de vida para os jovens e famílias de Teixeirópolis”, afirmou a deputada Gislaine Lebrinha.
O recurso está assegurado e será aplicado na execução da obra, que ficará à disposição da população para atividades esportivas e de lazer. A iniciativa reforça o compromisso da parlamentar com o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao esporte e ao bem-estar social.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!