Deputada Lebrinha destina R$ 50 mil para aquisição de equipamentos de cozinha da APEFAC

Publicada em 09/11/2025 às 09h30
O município de Cacoal recebeu o valor de R$ 50 mil destinado à aquisição de equipamentos de cozinha da Associação de Pais da Escola Família Agrícola de Cacoal (APEFAC). O recurso foi viabilizado por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil), atendendo solicitação da diretora da associação, Maria Bernadete. O investimento vai beneficiar estudantes e famílias atendidas pela instituição.
Esse recurso representa o compromisso com a educação e com as famílias que dependem do trabalho desenvolvido pela escola. Nosso objetivo é fortalecer iniciativas que contribuem para o desenvolvimento rural e a formação de jovens do campo”, destacou a deputada Gislaine Lebrinha.
“Agradecemos à deputada por atender nosso pedido. Esses equipamentos são essenciais para melhorar a alimentação e as condições de ensino dos nossos alunos”, afirmou Maria Bernadete, diretora da APEFAC. Com a destinação, a escola poderá modernizar sua estrutura e ampliar a capacidade de atendimento às famílias do meio rural de Cacoal.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!