Criminosos se passam por policiais civis e sequestram empresário em distrito de Costa Marques

Um empresário do distrito de São Domingos do Guaporé, em Costa Marques (RO), foi sequestrado na manhã deste domingo (9) após uma ação criminosa praticada por cinco indivíduos encapuzados que se passaram por policiais civis. O caso ocorreu por volta das 6h15, no frigorífico localizado às margens da BR-429.
Segundo o registro feito pela Polícia Militar, a comunicante informou que os suspeitos chegaram ao local usando roupas pretas com a inscrição “Polícia Civil” nas costas, cortaram o fornecimento de energia elétrica do imóvel e, em seguida, invadiram o estabelecimento. Durante a ação, o grupo agrediu fisicamente o filho da comunicante e um funcionário, utilizando socos e pontapés, causando lesões aparentes.
Ainda conforme o relato, após as agressões os criminosos algemaram as vítimas com braçadeiras plásticas, conhecidas como “enforca-gato”, e sequestraram o empresário, colocando-o em um veículo não identificado antes de fugirem em direção ignorada.
Relatos repassados posteriormente à guarnição indicaram que os suspeitos utilizavam balaclavas cinza para ocultar a identidade. Um deles foi descrito como baixo e robusto, enquanto outro seria mais alto e com abdômen saliente. O grupo estava armado com espingarda calibre 12 e armas curtas.
A Polícia Militar realizou buscas nas imediações da BR-429 e nas áreas rurais próximas, mas até o momento não localizou a vítima nem os autores.
Polícia Civil nega operação no local
Diante da circulação de vídeos nas redes sociais que sugeriam uma suposta operação policial na região, a Polícia Civil de Rondônia divulgou nota oficial neste domingo (9) negando categoricamente qualquer participação na ação.
A instituição esclareceu que nenhum policial civil atuou no local e que os indivíduos que aparecem nas imagens são criminosos que se passaram por agentes públicos para praticar o sequestro.
Assim que tomou conhecimento do crime, a Polícia Civil informou que equipes das delegacias de Costa Marques e São Francisco do Guaporé iniciaram diligências para localizar e resgatar a vítima, além de identificar e prender os suspeitos. A corporação reforçou aos familiares que a ação não tem qualquer vínculo com a instituição.
As buscas seguem em andamento.
Com base na ocorrência inicial, os suspeitos podem responder por:
Sequestro e cárcere privado (art. 148 do Código Penal)
Usurpação de função pública (art. 328 do Código Penal)
Lesão corporal (art. 129 do Código Penal)
Constrangimento ilegal (art. 146 do Código Penal)
