Criminoso é procurado após três roubos consecutivos em postos de combustíveis

Publicada em 24/11/2025 às 09h00
A Polícia Militar realiza buscas por um homem apontado como autor de três assaltos cometidos de forma consecutiva contra postos de combustíveis na madrugada desta segunda-feira (24), em Porto Velho (RO). De acordo com os relatos registrados, o suspeito circulava em uma motocicleta preta e portava uma arma de fogo.
O primeiro roubo ocorreu em um posto situado na Avenida Rio de Janeiro, no bairro Nova Porto Velho. Conforme informado, o indivíduo pediu ao frentista que abastecesse R$ 50,00 de gasolina e, em seguida, sacou a arma e anunciou o assalto, levando R$ 300,00 antes de fugir. Ainda na mesma via, pouco adiante, ele teria parado em outro posto e subtraído R$ 200,00.
Na sequência, o homem seguiu até um posto localizado na Avenida Guaporé, no bairro Cuniã. No local, segundo o registro policial, ele novamente exibiu a arma e tomou R$ 40,00 que estavam com o frentista, deixando o estabelecimento logo depois. A ação nesse último endereço foi registrada por câmeras de monitoramento.
Imagens e testemunhas apontaram que o suspeito teria sido reconhecido como um criminoso identificado apenas pelo prenome “Bosco”. Equipes policiais seguem em diligências para localizá-lo.
