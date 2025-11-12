Conexão Tech.RO encerra programação com debates sobre inovação e cidadania digital

Publicada em 12/11/2025 às 12h02
O Conexão Tech.RO 2025, maior evento de tecnologia promovido pelo governo de Rondônia, chega ao seu último dia nesta quarta-feira (12). Realizado pela Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), o evento acontece em uma instituição de ensino superior privada, localizada na Rua Paulo Freire, nº 4.767, em Porto Velho, reunindo especialistas, estudantes e profissionais da área para palestras, oficinas e atividades práticas sobre inovação, inteligência artificial e transformação digital. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. As inscrições devem ser realizadas antecipadamente pelo link disponível no site oficial do evento.
O encerramento contará com uma programação diversificada e inspiradora, trazendo discussões sobre o impacto da tecnologia na economia global, o papel da cidadania digital e os caminhos para construir um governo mais inteligente e conectado. Além disso, haverá oficinas práticas, minicurso e uma roda de conversa sobre o mercado de trabalho na área de tecnologia.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o evento incentiva o conhecimento e impulsiona o uso da tecnologia para melhorar a vida dos cidadãos.
Veja a programação desta quarta-feira (12):
18h – Credenciamento
18h50 – Abertura
Palestras
19h – Do “Made in China” ao “Created in China”: Como a China está redefinindo o futuro global e a experiência por lá (palestrante: Gabriel Carrijo e Delner Freire)
19h – Empregabilidade 4.0: Desenvolvendo Competências Além do Código (palestrante: Pedro Gomes)
19h45 – Cidadania Digital: Desafios, Avanços e Perspectivas (palestrante: prof. dr. Edson Pontes Pinto)
Mesa-Redonda
20h30 – Governo Digital: Construindo uma administração pública mais inteligente (participantes: Sâmara Ascoli, Delner Freire, Natã Morais, Ângela de Carvalho e Edson Pontes Pinto)
Oficinas
19h – Ethical Hacking (instrutores: Yan Rodrigues Petri, Daltro Barbosa Filho e Felipe Cardoso)
19h – Explorando o Mundo Ágil: tudo que você precisa saber para começar a aplicar a agilidade hoje (instrutora: Emilly Bezerra)
19h – Robótica: ReMaker com Arduino (instrutores: Deise Lima e Rogério Cajueiro da Silva)
19h – Não Faça Gambiarras, Faça Orientação a Objetos com C Sharp (instrutor: Janderson Thomaz)
Minicurso
19h – IA: Explorando o Machine Learning (instrutores: Gabriel Silva e Nicolas Sales)
Roda de Conversa
20h – Desafio de Formar Profissionais para o Mercado Tech (mediadores: Pedro Gomes, Bacalhau e Fagner Alex)
PARTICIPAÇÃO
Para participar, é necessário se inscrever tanto no evento geral quanto nas atividades específicas, como palestras, oficinas e minicursos. A inscrição garante a vaga na atividade escolhida e o certificado de participação. As vagas são limitadas, e o controle de presença será feito com base nas inscrições. A programação completa está disponíveis no
