Com ação do Dia Mundial do Diabetes governo de RO fortalece atendimento à comunidade

Publicada em 25/11/2025 às 16h33
O governo de Rondônia realizou no sábado (22) mais uma edição do Agevisa em Ação na Comunidade – Dia Mundial do Diabetes, uma mobilização que reforçou a importância do diagnóstico precoce, da prevenção das doenças crônicas não transmissíveis e da promoção de hábitos saudáveis. O evento utilizou a estrutura de uma instituição religiosa, na rua Mané Garrincha, 3154, bairro Socialista, em Porto Velho, reunindo equipes multiprofissionais e aproximando a população de serviços gratuitos, atividades educativas, orientações de saúde e ações culturais destinadas a todas as faixas etárias.
A programação geral do evento contou com vacinação; testes rápidos; avaliação e curativos no pé diabético; exames oftalmológicos (fundo de olho e tonometria); atendimentos odontológicos; serviços de fisioterapia; aferição de pressão arterial e glicemia; antropometria; atenção farmacêutica; saúde da mulher; avaliação nutricional; cadastro em programas sociais; apresentações culturais; ações educativas de trânsito; atividades recreativas e circuito pedagógico desenvolvido com diversos parceiros municipais, estaduais e comunitários.
As atrações culturais incluíram a abertura com a Banda da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) e apresentações musicais e de dança que animaram o público durante todo o evento. Segundo a coordenadora de Vigilância das Doenças Crônicas Não Transmissíveis da Agevisa, Gerleide Monteiro da Costa ações como esta ampliam o acesso a serviços essenciais, promovem educação em saúde e sensibilizam a população sobre fatores de risco modificáveis. “Nosso foco é fortalecer a prevenção e garantir que cada pessoa tenha acesso à orientações qualificadas, testagens e acolhimento humanizado”.
Orientações educativas sobre higiene pessoal e domiciliar
AGEVISA
Com uma estimativa de mais de 1.200 atendimentos realizados ao longo do dia, o núcleo técnico da Agevisa mobilizou suas coordenações e unidades especializadas para ofertar uma gama de serviços essenciais à comunidade. Durante a ação, foram promovidas orientações educativas sobre segurança de alimentos, higiene domiciliar, cuidados com a água e boas práticas sanitárias, acompanhadas da distribuição de materiais informativos. As equipes também realizaram atendimentos preventivos, como vacinação, triagens oculares e dermatológicas, orientações sobre vetores — incluindo o barbeiro, transmissor da Doença de Chagas — e a distribuição de hipoclorito, alcançando centenas de moradores e reforçando o compromisso com a promoção da saúde no território.
A mobilização envolveu, ainda, ações voltadas para doenças crônicas e infecciosas, com grande participação da comunidade. Foram realizados atendimentos preventivos, orientações sobre pragas sinantrópicas, atividades educativas sobre higiene das mãos, ambulatório do pé diabético, cadastro de medula óssea e outras iniciativas de cuidado contínuo. No eixo das ISTs, foi realizada uma ampla distribuição de insumos de prevenção, garantindo acesso facilitado a métodos de proteção. No conjunto, a ação consolidou uma média geral robusta de atendimentos, tornando-se uma das maiores iniciativas do ano voltadas à prevenção de agravos e promoção da saúde.
PARCEIROS
Proerd reunião as crianças na quadra da comunidade Sâo Thiago
Os parceiros institucionais ampliaram significativamente o impacto social do evento, oferecendo serviços especializados, atendimentos técnicos, ações de cidadania, oficinas, palestras e suporte logístico. Participaram da mobilização as seguintes instituições: Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), Companhia de Água e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd), Superintendência Estadual de Turismo (Setur), Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) Escola Municipal Lar de Nazaré, Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), Secretaria Municipal do Desenvolvimento da Cidade (Semdec), Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Federação do Comércio do estado de Rondônia (Fecomércio-RO), Serviços Social do Comércio Rondônia (Sesc), Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), cooperativas, associações e parceiros privados.
Entre os serviços ofertados pelos parceiros foram oferecidos: cadastro e orientação do trabalhador; elaboração de currículos e encaminhamento para vagas de emprego; cursos profissionalizantes; palestras de primeiros socorros; atendimento jurídico envolvendo divórcio amigável, guarda, reconhecimento de paternidade e pensão alimentícia; recreação itinerante; jogos educativos; cinema infantil; apresentações culturais; ações de turismo; credenciamento de pessoas com deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA); emissão do passe livre municipal e passe livre especial; ações educativas de trânsito com óculos simuladores de embriaguez, pit stop educativo, distribuição de materiais informativos; ampla distribuição de brindes, lanches, água e materiais promocionais; instalação de bebedouros sustentáveis; além de ações sociais complementares ofertadas ao longo do dia.
De acordo com o diretor geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima destacou que a ação representa um compromisso permanente com a saúde pública, aproximando nossos serviços da população e fortalecendo a prevenção como pilar fundamental do cuidado. O Dia Mundial do Diabetes é uma oportunidade estratégica para reforçar a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento contínuo, principalmente em comunidades mais vulneráveis”.
