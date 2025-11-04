Cerca de 16 mil pessoas visitaram cemitérios Santo Antônio e dos Inocentes no Dia de Finados

Publicada em 04/11/2025 às 11h52
O Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, reuniu cerca de 16 mil pessoas nos cemitérios Santo Antônio e dos Inocentes, em Porto Velho. Famílias inteiras compareceram aos locais para prestar homenagens e relembrar seus entes queridos, em um momento marcado por fé, emoção e saudade.
Para receber o grande público, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realizou um amplo mutirão de limpeza e manutenção nos dois cemitérios. O trabalho envolveu roçagem, rastelagem, poda de árvores e retirada de entulhos, tanto de forma manual quanto com o auxílio de maquinários, garantindo ambientes limpos, seguros e acolhedores para os visitantes.
O cemitério Santo Antônio, localizado na Estrada do Santo Antônio, e o cemitério dos Inocentes, no centro da cidade, receberam atenção especial das equipes da Seinfra. A ação faz parte do compromisso da gestão municipal em cuidar dos espaços públicos, especialmente em datas que mobilizam a população.
Durante a visitação, população destacou a diferença na estrutura e na limpeza dos locais. Marcos de Lima, que viajou de Guajará-Mirim até a capital para visitar o túmulo de familiares, elogiou o resultado. “Todo ano nós visitamos para prestar nossas homenagens, e notamos que a Prefeitura deu um trato aqui. Notamos a diferença na limpeza. Está tudo mais organizado e limpinho, bem diferente dos outros anos”.
Maria Raimunda também aprovou a iniciativa. “Em vista dos anos anteriores, a limpeza ficou top. A gente percebe o cuidado que a Prefeitura teve”, afirmou.
Segundo Geovanni Marini, secretário-executivo de Serviços Básicos da Seinfra, o trabalho foi realizado com dedicação para garantir conforto e respeito às famílias. “O Dia de Finados é uma data de muita emoção e significado para as famílias de Porto Velho. Por isso, nossa equipe se dedicou intensamente nas últimas semanas para deixar os cemitérios limpos, organizados e seguros para receber os visitantes. Foram dias de muito trabalho, com roçagem, poda, retirada de entulhos e toda a manutenção necessária para garantir um ambiente digno e acolhedor”, ressaltou.
A Prefeitura reforça que o serviço de manutenção nos cemitérios continuará sendo realizado periodicamente, para que os espaços permaneçam em boas condições ao longo do ano, preservando a memória e o respeito com as famílias porto-velhenses.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!