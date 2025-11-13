CCI recebe palestra sobre alimentação e saúde na terceira idade

Publicada em 13/11/2025 às 11h43
O Centro de Convivência do Idoso (CCI) recebeu acadêmicos do curso de Nutrição de uma faculdade de Porto Velho para uma roda de conversa sobre a importância da alimentação saudável e da atividade física no envelhecimento.
A ação, que aconteceu na tarde de quarta-feira (12), contou com o apoio de um professor/ orientador e de um profissional de educação física, reunindo dezenas de participantes das atividades regulares do espaço.
Durante o encontro, os estudantes abordaram temas ligados à sarcopenia, condição caracterizada pela perda gradual de massa muscular e força, comum com o avanço da idade e que pode comprometer a autonomia e a qualidade de vida do idoso. A prevenção envolve hábitos simples, como a prática regular de exercícios e uma alimentação rica em proteínas, vitaminas e minerais.
O CCI é administrado pela Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) e já oferta, ao longo da semana, atividades que promovem a qualidade de vida e estimulam a prática física, como hidroginástica, natação, dança, carimbó, coral e academia, além de momentos de reflexão e convivência.
Entre os participantes estava Joana Paz, de 69 anos, que frequenta o Centro há sete anos. Ela conta que as atividades e palestras ajudam a manter o corpo e a mente ativos. “Eu já trabalhei muitos anos como cabeleireira e hoje tenho limitações no braço. Mesmo assim, faço o que posso em casa e aqui no CCI. Essas orientações me ajudam a cuidar melhor da saúde”, contou.
Para a técnica de enfermagem Fátima Barbosa, que atua no CCI há 13 anos, o trabalho em parceria com instituições de ensino amplia o cuidado oferecido aos frequentadores. “As faculdades sempre trazem orientações importantes sobre saúde, direitos e bem-estar. Nossos idosos gostam de participar, aprendem e se sentem valorizados”, destacou.
O professor Felipe Santana, orientador do projeto Sabores da Longevidade, ressaltou a importância do envolvimento da comunidade acadêmica em ações junto aos órgãos públicos.
“Essas iniciativas fortalecem o papel social da universidade e aproximam o estudante da realidade da população. O contato direto com os idosos permite que o futuro profissional desenvolva empatia, senso de responsabilidade e uma compreensão mais ampla sobre o impacto do seu trabalho na sociedade”, destacou.
Os idosos interessados em participar das atividades do Centro de Convivência podem procurar a coordenação do CCI, de segunda a sexta-feira, para realizar o cadastro e conhecer a programação semanal. As atividades são gratuitas e voltadas a pessoas com 60 anos ou mais, promovendo integração, saúde e bem-estar.
