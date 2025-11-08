Câmara Municipal de Rolim de Moura convida população para Sessão Itinerante

Por ROW NEWS
Publicada em 08/11/2025 às 08h42
A Câmara Municipal de Rolim de Moura realizará, na próxima segunda-feira, dia 10 de novembro, às 19h30min, uma Sessão Itinerante nas dependências da Faculdade FAROL.
Um projeto dos parlamentares que tem como objetivo aproximar o Poder Legislativo da população, levando as sessões plenárias para diferentes locais do município, a fim de promover maior participação popular e transparência nas ações parlamentares.
Durante a sessão, serão discutidos assuntos de interesse da comunidade e apresentadas demandas locais, fortalecendo o diálogo entre os vereadores e os cidadãos, demonstrando na prática aos acadêmicos como funciona os processos no Legislativo.
