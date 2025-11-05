BPTAR prende faccionado com pés de maconha e dinheiro em boca de fumo

Publicada em 05/11/2025 às 09h30
Uma ação rápida de policiais do Batalhão de Policiamento Tático de Ação e Reação (BPTAR) resultou na prisão de um homem conhecido como “Vitinho do CV” e na apreensão de drogas e dinheiro argentino, na noite desta terça-feira (4), em Porto Velho (RO).
A equipe policial recebeu denúncias sobre o comércio ilegal de entorpecentes em uma residência localizada na Rua Fascinação, bairro Cascalheira, e se deslocou imediatamente ao local.
Ao perceber a chegada da guarnição, o suspeito ainda tentou fugir correndo, mas foi alcançado e detido. Durante as buscas, os militares encontraram porções de maconha, uma balança de precisão, dinheiro em real e peso argentino, além de dois pés de maconha cultivados na casa.
O homem, identificado como “Vitinho do CV”, foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes, onde ficou à disposição da Justiça.
