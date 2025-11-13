ENTREVISTA

Após ser questionado sobre antecessor afastado e preso pela Justiça, secretário da Sejucel diz: “É preciso tomar cuidado”

Titular da Sejucel afirma que entidades sem documentação não acessam recursos, detalha ajustes após alertas dos órgãos de controle e defende investimentos culturais mesmo diante de críticas sobre prioridade a saúde e educação