Alex Redano, participa da assinatura da ordem de serviço para construção do Centro de Treinamento das Forças de Segurança

Publicada em 01/11/2025 às 08h10
Presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos) (Fotos: Mateus Andrade | Jornalista)
O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), participou na manhã desta sexta-feira 31, da assinatura da ordem de serviço para a construção do Centro de Treinamento das Forças de Segurança “Capitão Silvio”, em Ariquemes. A obra foi indicada pelo parlamentar e será executada em parceria com o Governo do Estado.
O ato ocorreu na sede do 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM) e contou com a presença do governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha (União Brasil), do secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), coronel BM Vital, do comandante do 7º BPM Coronel Rudnei, além de outras autoridades civis e militares.
Com investimento de R$ 3,95 milhões, provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública, o projeto prevê a construção de uma piscina semiolímpica, tatame para treinamento de defesa pessoal, academia completa, campo de futebol, quadra de vôlei e pista de caminhada. A estrutura será voltada à capacitação e ao condicionamento físico dos agentes de segurança pública do Estado.
Assinatura da ordem de serviço para a construção do Centro de Treinamento das Forças de Segurança “Capitão Silvio”, em Ariquemes
O deputado Alex Redano ressaltou que a obra nasceu de um pedido apresentado pelo então comandante do 7º BPM, coronel Bispo, e destacou que a indicação foi uma forma de reconhecer o trabalho dos profissionais da segurança.
“Esse foi um pedido do coronel Bispo, que compreendeu a importância de oferecer aos nossos policiais um local adequado para o treinamento e o aprimoramento físico. Ficamos felizes em ver essa ideia se concretizando com o apoio do Governo do Estado e da Secretaria de Segurança”, afirmou Redano.
O governador Marcos Rocha destacou que o centro é resultado da parceria entre o Governo e a Assembleia Legislativa.
“Essa obra é um exemplo de união de esforços em favor da população. O deputado Alex Redano apresentou a indicação e o Governo se empenhou para viabilizar o projeto. Essa parceria fortalece a segurança pública e valoriza os profissionais que atuam na linha de frente”, afirmou o governador.
O novo centro será construído na área do 7º BPM e atenderá profissionais da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e demais forças de segurança que atuam no Vale do Jamari.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!