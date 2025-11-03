Alex Redano acompanha entrega de implementos agrícolas e reforça apoio ao produtor rural em Campo Novo

Publicada em 03/11/2025 às 13h30
Com investimento na ordem de R$ 260 mil em equipamentos, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), acompanhou, no último domingo (2), a entrega de implementos agrícolas aos produtores rurais da Associação dos Produtores Rurais da Linha Altamira (Asprol), localizada em Campo Novo de Rondônia. O valor investido, de R$ 260 mil, tem como objetivo proporcionar maior estrutura e elevar a produtividade dos agricultores da região.
Entre os equipamentos entregues estão uma agroindústria, colhedor e triturador de milho, uma grade niveladora e uma plantadeira. Essa entrega foi resultado de uma solicitação do ex-vereador Claudecir Alexandre (Ci da 10), com o apoio do vereador Anderson Sena Souza (Derson da 10), ambos atuantes na comunidade.
A cerimônia de entrega contou com a presença de presidentes de associações de comunidades vizinhas, produtores rurais e moradores beneficiados. Todos celebraram a destinação da emenda parlamentar feita por Alex Redano, que destacou a importância de fortalecer o setor produtivo rural e renovou o compromisso do seu mandato com os pequenos agricultores. Para o deputado, garantir melhores condições de produção é garantir dignidade e oportunidades para as famílias do campo.
Durante o evento, o presidente da Assembleia Legislativa recebeu um novo pedido: a demanda por um trator para atender à crescente necessidade da associação. Alex Redano assumiu o compromisso de destinar uma nova emenda para viabilizar esse pedido, que poderá ser utilizado para adquirir um trator, um caminhão ou outros implementos, de acordo com a necessidade identificada. O deputado informou que a aquisição poderá ser realizada via Emater, prefeitura ou diretamente pela associação, visando sempre atender ao homem do campo.
Posicionamento dos vereadores e desafios de execução
O vereador Patrick Rondover Hellmann (PP) destacou o empenho do deputado Alex Redano por Campo Novo, mas expressou insatisfação com o prefeito Alexandre, apontando que uma emenda de quase meio milhão de reais destinada para a compra de um caminhão pipa não foi executada pela gestão municipal e acabou sendo devolvida. Segundo Patrick, a população ficou prejudicada, já que o recurso poderia beneficiar diretamente a comunidade, especialmente no distrito de Rio Branco, onde havia grande necessidade do caminhão pipa durante o período de seca. O vereador lamentou a situação e reforçou a importância de que recursos públicos sejam aplicados de forma eficaz para melhorar a vida dos cidadãos.
Além dos parlamentares citados, o evento contou com a participação dos presidentes das associações LC10, Gilmar; LC90, Leandro; dos vereadores Patrick e Derson da 10; do ex-vereador Volcir; Claudecir da 10; Baiano do Monarcyar; e Valdir Nogueira da Altamira. A presença dessas lideranças reforça o compromisso coletivo com o desenvolvimento das comunidades rurais.
A iniciativa reafirma o compromisso do Parlamento Estadual em apoiar o desenvolvimento das comunidades rurais, promovendo a geração de renda e fortalecendo a economia local por meio de investimentos e parcerias que proporcionam melhores condições de trabalho aos agricultores.
