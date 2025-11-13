Alan Queiroz destina R$ 360 mil para compra de medicamentos em Pimenteiras do Oeste

Publicada em 13/11/2025 às 11h02
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) destinou R$ 360 mil em recursos para a compra de medicamentos destinados à rede municipal de saúde de Pimenteiras do Oeste. A iniciativa atendeu a um pedido do vereador Alan Teodoro e tem como objetivo fortalecer o atendimento médico e garantir que a população tenha acesso aos remédios essenciais.
Com a destinação dos recursos, o município poderá ampliar o estoque de medicamentos, assegurando o abastecimento contínuo nas unidades de saúde e evitando a falta de remédios básicos. A ação representa um reforço importante para o sistema municipal, beneficiando diretamente os pacientes que dependem do atendimento público.
O parlamentar ressaltou a importância do investimento para o fortalecimento da saúde pública. “Sabemos o quanto é essencial garantir que os postos de saúde estejam abastecidos e preparados para atender quem mais precisa. Essa destinação é fruto de um trabalho conjunto, voltado a cuidar das pessoas e oferecer um serviço de saúde mais digno e eficiente em Pimenteiras do Oeste,” destacou.
A destinação dos R$ 360 mil reforça o compromisso do deputado Alan Queiroz com a melhoria da saúde pública em Rondônia. Com o reforço no abastecimento de medicamentos, a população de Pimenteiras do Oeste passa a contar com um atendimento mais eficiente, seguro e de maior qualidade nas unidades de saúde do município.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!