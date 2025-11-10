Ações da Prefeitura reduzem queimadas e melhoram o ar em Porto Velho

Publicada em 10/11/2025 às 16h00
A Prefeitura de Porto Velho, por meio do trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), vem conseguindo apresentar uma drástica redução nos focos de incêndio em todo o território municipal, cenário que, em 2024, havia sido marcado por incêndios florestais e urbanos indevidos.
Pela primeira vez, desde o início de 2025, a integração entre os Departamentos de Monitoramento e Educação Ambiental da Sema direcionou ações eficazes, resultando em avanços expressivos que retiraram a capital rondoniense da lista das cidades com o ar mais poluído do país.
Segundo o prefeito Léo Moraes, essa redução nas queimadas é fruto do trabalho de uma equipe dedicada, além da implantação de novas ferramentas públicas de combate e fiscalização de incêndios ilegais.
“As análises dos focos de calor mostram, de forma concreta, essa melhora significativa em nosso cenário ambiental. Conseguimos trazer a brigada ambiental, que tem sido essencial nesse trabalho, que segue contínuo e focado em proteger o meio ambiente e garantir a saúde da população”, declarou Léo Moraes.
Apenas neste ano, a Prefeitura de Porto Velho conseguiu colocar brigadistas treinados em campo, com equipamentos de proteção individual (EPIs) e materiais como abafadores, bombas costais e enxadas, entre uma série de ferramentas próprias para combater incêndios tanto no perímetro urbano quanto na zona rural de Porto Velho.
A brigada também conta com veículos 4x4, um caminhão-pipa e um trator para as ações de fiscalização e repressão a crimes ambientais, além de veículos adaptados, como quadriciclos e UTVs, para alcançar áreas de difícil acesso, tudo isso somado a uma política incisiva de educação ambiental.
Para a gerente de Monitoramento da Qualidade Ambiental da Sema, Cláudia Aparecida Vieira Lopes, o acompanhamento constante dos focos de calor no território municipal é fundamental para subsidiar políticas públicas e fortalecer estratégias de prevenção.
“Os dados registrados nos meses de junho, julho, agosto e setembro evidenciam uma redução significativa no número de ocorrências em 2025, quando comparados ao mesmo período de 2024. Essa diminuição está diretamente relacionada às ações preventivas e educativas desenvolvidas pela Sema”, destacou Cláudia Lopes.
Para denunciar queimadas, a Sema de Porto Velho disponibiliza o WhatsApp (69) 98423-4092 ou atendimento presencial na sede da secretaria, localizada na rua General Osório, nº 81, Centro, das 8h às 14h. É possível enviar fotos e vídeos pelo WhatsApp para ajudar na identificação da localização.
Em caso de fogo ativo, a recomendação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.
