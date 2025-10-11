Zelensky parabeniza Trump por sucesso no Oriente Médio e diz que guerra da Rússia também pode ser parada

Publicada em 11/10/2025 às 10h00
Donald Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky conversaram por telefone neste sábado (11). Segundo Zelensky, a conversa tratou de ataques recentes da Rússia ao sistema energético e possibilidades de reforço aéreo.
“Discutimos oportunidades para reforçar nossa defesa aérea, além de acordos concretos em que estamos trabalhando para garantir isso. Há boas opções e ideias sólidas sobre como realmente nos fortalecer”, escreveu Zelenskiy em sua conta oficial do X.
Zelensky também disse que parabenizou Trump pelo êxito em mediar o acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel. Quanto a isso, o presidente da Ucrânia ainda complementou:
"Se uma guerra pode ser interrompida em uma região, então guerras em outras regiões também podem ser interrompidas, incluindo a guerra da Rússia"
O presidente dos Estados Unidos viaja a Israel no domingo (12) à noite e deverá chegar a Jerusalém na manhã da segunda-feira (13), após o fim do prazo para a entrega de reféns israelenses que estão sob o controle do grupo terrorista Hamas.
Ataques russos na semana deixaram capital ucraniana sem luz
Um ataque russo em larga escala contra a Ucrânia deixou parte de Kiev sem energia e provocou um incêndio em um prédio residencial na madrugada desta sexta-feira (10), pelo horário local — noite de quinta-feira (9) no Brasil. No sudeste do país, uma criança de 7 anos foi morta.
De acordo com Tymur Tkachenko, chefe da administração militar de Kiev, drones e mísseis foram usados no ataque realizado após a meia-noite. Um drone atingiu um prédio de vários andares no distrito central de Pecherskyi, provocando incêndios nos 6º e 7º andares.
Imagens publicadas nas redes sociais mostram apartamentos em chamas enquanto bombeiros atuavam no combate ao fogo. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse que oito pessoas ficaram feridas. Cinco vítimas foram encaminhadas para hospital.
O presidente, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia lançou 450 drones e 30 mísseis no ataque. Ele acrescentou que nove regiões estão sem energia.
