Yasmin Brunet exibe dia de sol em fotos na praia e recebe elogios de ex-colegas do BBB

Publicada em 09/10/2025 às 14h32
A modelo e influenciadora Yasmin Brunet encantou os seguidores ao compartilhar, na última terça-feira (7), registros de um dia de descanso à beira-mar. Usando um biquíni azul com tanga combinando, a ex-participante do Big Brother Brasil 2024, da TV Globo, posou sob o sol em clima de tranquilidade.
Sem revelar o local, Yasmin publicou imagens em que aparece aproveitando o dia na areia e também em um barco, observando golfinhos. As fotos rapidamente chamaram a atenção do público nas redes sociais.
Nos comentários, colegas de confinamento fizeram questão de elogiar a modelo. “Tá linda”, escreveu Isabelle Nogueira. Já Michel comentou: “Que saudade”.
