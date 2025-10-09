Yasmin Brunet exibe dia de sol em fotos na praia e recebe elogios de ex-colegas do BBB
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 09/10/2025 às 14h32
Nos acompanhe pelo Google News

A modelo e influenciadora Yasmin Brunet encantou os seguidores ao compartilhar, na última terça-feira (7), registros de um dia de descanso à beira-mar. Usando um biquíni azul com tanga combinando, a ex-participante do Big Brother Brasil 2024, da TV Globo, posou sob o sol em clima de tranquilidade.

Sem revelar o local, Yasmin publicou imagens em que aparece aproveitando o dia na areia e também em um barco, observando golfinhos. As fotos rapidamente chamaram a atenção do público nas redes sociais.

Nos comentários, colegas de confinamento fizeram questão de elogiar a modelo. “Tá linda”, escreveu Isabelle Nogueira. Já Michel comentou: “Que saudade”.

Yasmin Brunet BBB 24 Big Brother Brasil TV Globo biquíni azul praia barco golfinhos Isabelle Nogueira Michel celebridades redes sociais
Imprimir imprimir