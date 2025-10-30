Vereador Pedro Geovar solicita à Seinfra obras de recuperação na Rua Joaçaba, no bairro Aeroclube

Publicada em 30/10/2025 às 08h20
Após pedido de moradores, o vereador Pedro Geovar (PP) encaminhou solicitação à Secretaria Municipal de Infraestrutura para restaurar trecho intrafegável da Rua Joaçaba, na zona sul de Porto Velho.
O vereador Pedro Geovar (PP) encaminhou à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) um pedido de providência para recuperação da Rua Joaçaba, no cruzamento com a Rua Joanópolis, no bairro Aeroclube, zona sul de Porto Velho.
A solicitação surgiu após o parlamentar visitar a região a convite dos moradores, que relataram as condições precárias da via, marcada por buracos e uma grande cratera que tem dificultado o tráfego de veículos e o acesso de pedestres.
“Os moradores estão enfrentando sérios problemas de mobilidade. A rua está praticamente intrafegável, e essa situação exige uma ação urgente da Prefeitura”, afirmou o vereador.
O pedido visa garantir melhorias de trafegabilidade não apenas no trecho afetado, mas também nas vias adjacentes, beneficiando toda a comunidade local.
