Vereador Pedro Geovar solicita à Seinfra obras de recuperação na Rua Joaçaba, no bairro Aeroclube
Por Assessoria
Publicada em 30/10/2025 às 08h20
Nos acompanhe pelo Google News

 Após pedido de moradores, o vereador Pedro Geovar (PP) encaminhou solicitação à Secretaria Municipal de Infraestrutura para restaurar trecho intrafegável da Rua Joaçaba, na zona sul de Porto Velho.

O vereador Pedro Geovar (PP) encaminhou à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) um pedido de providência para recuperação da Rua Joaçaba, no cruzamento com a Rua Joanópolis, no bairro Aeroclube, zona sul de Porto Velho.

A solicitação surgiu após o parlamentar visitar a região a convite dos moradores, que relataram as condições precárias da via, marcada por buracos e uma grande cratera que tem dificultado o tráfego de veículos e o acesso de pedestres.

“Os moradores estão enfrentando sérios problemas de mobilidade. A rua está praticamente intrafegável, e essa situação exige uma ação urgente da Prefeitura”, afirmou o vereador.

O pedido visa garantir melhorias de trafegabilidade não apenas no trecho afetado, mas também nas vias adjacentes, beneficiando toda a comunidade local.

Política Solicitação
Imprimir imprimir