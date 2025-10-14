Venezuela fecha embaixada na Noruega três dias após Nobel da Paz ir para opositora María Corina Machado

Publicada em 14/10/2025 às 10h32
O governo da Venezuela anunciou nesta segunda-feira (13) o fechamento de sua embaixada em Oslo, capital da Noruega. A medida ocorre apenas três dias após a líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, ter ganhado o Prêmio Nobel da Paz.
O prêmio é concedido por um comitê independente norueguês.
Em um comunicado oficial, o governo de Nicolás Maduro afirmou que a decisão faz parte de uma "reestruturação integral" de seu serviço exterior para "otimizar os recursos do Estado". O documento cita o fechamento das embaixadas na Noruega e na Austrália como parte de uma "redistribuição estratégica de recursos".
"Como parte da realocação estratégica de recursos, foi determinado o fechamento das Embaixadas no Reino da Noruega e na Austrália. As relações bilaterais e o atendimento consular à comunidade venezuelana nestes países serão atendidos de maneira eficiente através de Missões Diplomáticas concorrentes, cujos detalhes serão anunciados nos próximos dias."
O Ministério das Relações Exteriores da Noruega informou que não recebeu nenhuma justificativa para a medida por parte do governo venezuelano.
"A embaixada da Venezuela nos informou que estava fechando suas portas, sem dar nenhuma razão", disse uma porta-voz da chancelaria norueguesa. "É lamentável. Apesar de nossas divergências em várias questões, a Noruega deseja manter aberto o diálogo com a Venezuela", acrescentou.
O anúncio acontece em um momento de alta tensão política. Na sexta-feira (10), o Comitê Norueguês do Nobel concedeu o Prêmio da Paz a Machado "por seu incansável trabalho na promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela".
Machado foi impedida de concorrer contra Maduro nas eleições presidenciais de 2024, vencidas pelo atual presidente sob protestos da oposição. No domingo (12), um dia antes do anúncio do fechamento da embaixada, Maduro chamou sua adversária política de "bruxa demoníaca".
A chancelaria norueguesa fez questão de ressaltar que "o prêmio Nobel é independente do governo norueguês".
